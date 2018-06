Su il Pil con grandi opere e scuola Investire in deficit si può La Trianomics

BAK Economics corregge al ribasso stime Pil 2018 e 2019 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Pil - Mattarella : «Economia in recupero - ma molto da fare per lavoro e giovani» : Il capo dello Stato ha sottolineato che occorre un impegno condiviso «per favorire l'imprenditorialità e le prospettive di sviluppo, con investimenti in infrastrutture, innovazione e formazione per ...

Dobbiamo ancora tenere in considerazione il Pil? : ... di crisi e di sviluppo economico molto più focalizzato sulla produzione locale - tempi ormai lontanissimi da quelli in cui la globalizzazione e la rivoluzione digitale hanno ormai reso il mondo più ...

Stati Uniti : stima Pil +4 - 5% nel secondo trimestre - Atlanta Fed - : La Fed di Atlanta ha rivisto al ribasso la sua stima di crescita per l'economia degli Stati Uniti nel secondo trimestre dell'anno. L'indicatore GdpNow prevede ora un Pil in salita del 4,5% rispetto al 4,8% di inizio mese. Una crescita che rimane comunque molto forte. La ...

Pil - Tria : più crescita con gli investimenti pubblici : E' l'idea illustrata dal neo ministro dell'Economia Giovanni Tria insieme al prof. Scandazzo. Si tratta di un'ampia anticipazione pubblicata sul sito Formiche.net di …

HBO - il trailer di Sharp Objects con Amy Adams e Zendaya protagonista del Pilot Euphoria : HBO ha rilasciato il trailer di Sharp Objects, la nuova miniserie estiva con cui spera di replicare il successo di Big Little Lies, avendola anche affidata allo stesso regista Jean-Marc Vallée.Composta da 8 episodi, Sharp Objects vede Amy Adams nel ruolo di Camille una giornalista di cronaca che dopo un periodo in un ospedale psichiatrico, torna a Wind Gap, sua città natale, per indagare sugli omicidi di due ragazzine. Qui, anche a causa del ...

MotoGp - Syahrin ha convinto la Tech3 : rinnovato per un’altra stagione il contratto del Pilota malese : L’ottimo esordio di Syahrin con la Yamaha Tech3 ha convinto il team a confermarlo anche per la prossima stagione, quando avrà a disposizione una Ktm Giorni frenetici per il mercato piloti, entrato nel vivo dopo la conclusione del Gp del Mugello. Lorenzo che va alla Honda al posto di Pedrosa, Petrucci che prende il posto del maiorchino alla Ducati e Iannone che viaggia verso l’Aprilia. In questo mare di ufficialità, ecco che spunta ...

Moto – Tre Piloti Motorex conquistano il podio dell’Erzbergrodeo 2018! : Un podio tutto firmato Motorex in occasione dell’Erzbergrodeo 2018 Tre piloti MotoREX hanno occupato i tre i posti del podio di una delle gare di hard enduro più difficili, l’Erzbergrodeo, a testimonianza delle prestazioni del lubrificante svizzero. Il vincitore, per la quarta volta, Graham Jarvis (Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing) è stato perfetto durante tutto il corso della gara. A parte un piccolo errore nella foresta ...

Dal prossimo anno il Pilota di moto Jorge Lorenzo correrà con la Honda : Dal prossimo anno il pilota di moto spagnolo Jorge Lorenzo correrà con la Honda in motoGP, il più importante campionato motociclistico del mondo. La notizia, che circolava da diversi giorni, è stata confermata mercoledì da Honda. Lorenzo è uno dei The post Dal prossimo anno il pilota di moto Jorge Lorenzo correrà con la Honda appeared first on Il Post.

SPilLO/ Salvini e Di Maio - i "padroni rosiconi" dell'avvocato Conte : Conte ha chiesto la fiducia al Senato e ha avuto sempre di fianco Salvini e Di Maio, con espressioni piuttosto eloquenti sul loro stato d’animo. Il commento di YODA(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 06:03:00 GMT)LA RAI DI M5S & LEGA/ I vecchi volti della tv pronti a salire sul carro, di YodaLETTERA/ Oettinger, il Gattopardo e la domanda scomoda sulla democrazia, di R. Locatelli

Governo : Conte - ascolto - esecuzione e controllo nostri Pilastri : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “ascolto, esecuzione, controllo. Saranno questi i tre pilastri dell’azione di Governo, nel segno della piena trasparenza”. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nell’Aula del Senato per la fiducia. L'articolo Governo: Conte, ascolto, esecuzione e controllo nostri pilastri sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Melanoma : la sopravvivenza libera da recidiva è migliore e duratura con nivolumab rispetto a iPilimumab : Bristol-Myers Squibb Company (NYSE: BMY) ha presentato i risultati aggiornati dello studio di Fase III CheckMate -238 che ha valutato nivolumab rispetto a ipilimumab in pazienti con Melanoma in stadio IIIB/C o IV ad alto rischio di recidiva dopo resezione chirurgica completa. Nei risultati aggiornati dello studio, nivolumab ha continuato a mostrare una sopravvivenza libera da recidiva (RFS) – endpoint primario dello studio – ...

Grecia - economia accelera in trim1 - Pil +0 - 8% congiunturale : L'economia greca è risultata in espansione per il quinto trimestre consecutivo, segnando inoltre un'accelerazione rispetto all'ultima frazione del 2017.

Secondo Pilastro : applicare mandato costituzionale - sindacati :