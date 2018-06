Stipendio docenti di giugno arriva in anticipo

Cifre e tempi - ancora brutte notizie per lo Stipendio di Ata e docenti : le news Video : Doveva essere febbraio, poi marzo ed infine aprile, ma con i cedolini dello stipendio di aprile per il personale della #Scuola gia' disponibili, nessun accenno ad #aumenti di stipendio o arretrati. Nonostante il nuovo contratto nel comparto scuola sia ormai definitivo [Video], i soldi in più nelle tasche dei lavoratori ancora non sono arrivati: nessuna elargizione dell’aumento previsto e nemmeno delle Cifre arretrate spettanti ai lavoratori per ...

Cifre e tempi - ancora brutte notizie per lo Stipendio di Ata e docenti : le news : Doveva essere febbraio, poi marzo ed infine aprile, ma con i cedolini dello stipendio di aprile per il personale della scuola già disponibili, nessun accenno ad aumenti di stipendio o arretrati. Nonostante il nuovo contratto nel comparto scuola sia ormai definitivo, i soldi in più nelle tasche dei lavoratori ancora non sono arrivati: nessuna elargizione dell’aumento previsto e nemmeno delle Cifre arretrate spettanti ai lavoratori per il periodo ...