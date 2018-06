Spread Btp Bund apre stabile a 246 | 1 punti base

Spread Btp apre poco mosso a 243 punti : ANSA, - ROMA, 7 GIU - Lo Spread tra Btp e Bund apre poco mosso rispetto alla chiusura di ieri a 243 punti con un rendimento al 2,92%. 7 giugno 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Spread rallenta - Btp 2 anni torna all'1% : ANSA, - ROMA, 5 GIU - Lo Spread tra Btp e Bund frena a 238 punti base da 240 di ieri, dopo aver superato stamani quota 250. Il rendimento del decennale italiano è al 2,82%. Tensione sui titoli a due ...

Spread BTP-BUND A 255 PUNTI/ Preoccupano le parole di Conte e l’attesa della Bce : Lo SPREAD tra Btp e Bund è salito a 255 PUNTI base. Il rialzo dovuto sia alle parole di Giuseppe Conte che all'attesa per il board della Bce di settimana prossima(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 11:14:00 GMT)

Spread Btp-Bund torna ad aumentare e tocca quota 250 punti : Roma, 6 giu. , askanews, torna a salire lo Spread Btp-Bund nel giorno del voto di fiducia al governo Conte alla Camera. Dopo l'avvio dei mercati finanziari, il differenziale di rendimento tra i titoli ...

Spread Btp chiude in netto rialzo a 240 : ANSA, - ROMA, 5 GIU - Nel giorno della fiducia al governo Conte, lo Spread tra Btp e Bund chiude in netto rialzo a 240 punti base dai 208 punti di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano ...

BTP e Spread preoccupano anche i pensionati stranieri. Irlanda si mette sull'attenti : D'altronde, una espressione che è tornata "di moda" nel mondo della finanza è quella di rischio contagio. In una situazione in cui l'Italia non è un paese a sé, ma fa parte di club decisamente più ...

Spread Btp-Bund in rialzo - Piazza Affari debole : Lo Spread tra BTp e Bund apre in rialzo a 214 punti , 208 alla chiusura di ieri, con un rendimento al 2,54%. Piazza Affari gira in rialzo nei primi minuti di contrattazioni , Ftse Mib +0,3%, spinta da ...

Spread Btp apre in rialzo - Piazza Affari debole : Lo Spread tra BTp e Bund apre in rialzo a 214 punti , 208 alla chiusura di ieri, con un rendimento al 2,54%. Avvio di seduta debole per Piazza Affari nel giorno in cui il presidente del Consiglio ...

Titoli Stato : prosegue ribasso Spread Btp Bund a 213 punti : Milano, 4 giu. (AdnKronos) – prosegue il trend di ‘raffreddamento’ dello spread tra Btp e Bund tedeschi, in discesa a 213 punti oggi, dai 228 della chiusura di venerdì scorso. Il rendimento del Btp a dieci anni è sceso al 2,57% e si riavvicina ai livelli di due settimane fa, prima che il cosiddetto panic selling facesse schizzare il differenziale di quasi cento punti in poche sedute. L'articolo Titoli Stato: prosegue ribasso ...

Milano scatta e poi rallenta. In calo lo Spread btp-bund : Sotto il mezzo punto percentuale il guadagno di Francoforte e Parigi, mentre Londra guadagna lo 0,90% e Madrid addirittura l'1,91% sullo sblocco della situazione politica. Sul listino di Piazza ...

Btp proseguono tentativo di recupero dopo sell-off - Spread scende a... : ... che prosegue la fase di recupero dalla brusca correzione all'inizio della settimana scorsa, dopo il giuramento del nuovo governo e le rassicurazioni sul neo ministro dell'Economia Giovanni Tria sul ...

Spread Btp Bund apre in calo a 219 punti : ANSA, - ROMA, 4 GIU - Lo Spread tra Btp e Bund apre in calo a 219 punti dai 226 dela chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,60%.

Btp sale su formazione governo - Spread su Spagna si mantiene ampio : La formazione di un governo politico, che ha giurato oggi pomeriggio, ha sollecitato il debito dopo giornate di grande pesantezza determinata proprio dall'incertezza politica.

Lo Spread Btp-Bund apre a 228 - 8 punti base : Roma, 1 giu. , askanews, Lo spread tra i Btp decennali e i corrispettivi Bund tedeschi apre a 228,8 punti base. Il rendimento dei titoli di Stato italiani è al 2,66%.