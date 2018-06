Spiagge - il mare “liberato” dai giudici Nuove regole e più diritti per i bagnanti : Così i tribunali hanno riscritto le regole d’accesso alle Spiagge:«Si può entrare nei centri privati senza pagare per fare il bagno e stare sul lido»

Il weekend di Marevivo in Sicilia : Spiagge ripulite dalla plastica e tartarughe caretta caretta liberate in mare [FOTO e VIDEO] : 1/4 ...

Spiagge e mare. Invasione di Posidonia - più tolleranza dai turisti : Il concetto base è quello dell'economia circolare, produrre usando materiali naturali, biodegradabili, senza sprechi e senza produzione di rifiuti. ambiente mare

Un mare di plastica nelle nostre Spiagge : La plastica la fa da padrona sui nostri litorali. Di questo materiale è fatto l'80% dei 620 rifiuti che si trovano ogni cento metri di costa italiana. Segue il vetro/ceramica, il metallo e la carta. E'...

Estate al mare? Ecco le Bandiere Blu italiane 2018. È tempo di programmare le vacanze e le Spiagge più belle sono ancora nel nostro Paese. I posti da scegliere e la regione che ha più titoli : È tempo di progettare vacanze. Se siete amanti del mare e siete a caccia di consigli, ci pensiamo noi a darvi qualche suggerimento. sono appena state ufficializzate, infatti, le Bandiere Blu in Italia 2018: 368 spiagge in tutto. Circa il 10% di quelle premiate su scala mondiale: un bottino notevole. Come noto, infatti, il riconoscimento della Fee, la ong danese Foundation for Environmental Education, può essere assegnato a più tratti di ...

BANDIERE BLU 2018 - IN LIGURIA IL MARE PIÙ BELLO/ 368 Spiagge più belle d'Italia : la Campania è la sorpresa : Le nuove BANDIERE Blu 2018, con il MARE più BELLO d'Italia: 368 spiagge premiate, entrano Sorrento, Cattolica, Rodi Garganico, bocciati invece Gabicce MARE e Termoli(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 12:42:00 GMT)

Bandiere Blu 2018 - 368 Spiagge più belle d’Italia/ Qualità Mare : entrano Sorrento e Cattolica - fuori Termoli : Le nuove Bandiere Blu 2018, con il Mare più bello d'Italia: 368 spiagge premiate, entrano Sorrento, Cattolica, Rodi Garganico, bocciati invece Gabicce Mare e Termoli(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 11:23:00 GMT)

Bandiere Blu 2018 - ecco il mare più bello d'Italia. Le 368 Spiagge premiate per qualità - sostenibilità e servizi : ... modificando gradualmente un tipo di turismo impattante sull'ambiente con uno eco-orientato - spiega a Repubblica Claudio Mazza, presidente della sezione italiana - la politica messa in atto è di ...

Agrigento - Mareamico : rimuovere le barche dei migranti abbandonate sulle Spiagge [FOTO e VIDEO] : 1/8 ...

Cosa vedere a Sestri Levante in una giornata : Spiagge libere - eventi sul mare - sentieri e centro storico : Affacciata sul Golfo del Tigullio in un paesaggio da cartolina, Sestri Levante è un angolo di Liguria che in poche ore vi conquisterà. Se avete deciso di passare una giornata tra mare, escursioni tra la natura dei sentieri, il centro storico e buon cibo tra i carruggi, questa breve guida su Cosa vedere a Sestri Levante pubblicata su Expedia farà sicuramente al caso vostro. E’ per questo motivo che abbiamo deciso di estrarne i consigli più ...

Mare e Spiagge ‘a misura di bambino’ : 136 bandiere verdi [ELENCO] : Mare per i bambini, bastano alcune caratteristiche per renderlo sicuro: acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare, e nelle vicinanze gelaterie, locali per l’aperitivo e ristoranti per i grandi. Quest’anno le spiagge italiane ‘a misura di bambino’ promosse dai pediatri diventano 136, con due new entry che ...