Spesa sanitaria | ecco quanto pagano gli italiani | il dramma in cifre

Mentre i consumi arrancano - la Spesa sanitaria privata decolla : La spesa sanitaria privata degli italiani arriverà a fine anno al valore record di 40 miliardi di euro (era di 37,3 miliardi lo scorso anno). Nel periodo 2013-2017 è aumentata del 9,6% in termini reali, molto più dei consumi complessivi (+5,3%). Nell'ultimo anno sono stati 44 milioni gli italiani che hanno speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni sanitarie per intero o in parte con il ticket. È quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm ...

Def - le Regioni : “Spesa sanitaria nel 2019 sotto la soglia minima indicata dall’Ocse. Livelli di assistenza inadeguati” : “Nel 2019 lo Stato italiano spenderà il 6,4 per cento del pil per la sanità pubblica, una cifra inferiore al livello minimo indicato dall’Ocse per garantire la tutela della salute“. Lo ha ricordato l’assessore al bilancio della Regione Lombardia Davide Caparini, a nome della Conferenza delle Regioni, davanti alle commissioni speciali di Camera e Senato dove si stanno tenendo nuove audizioni sul Documento di economia e ...

Sale la Spesa sanitaria - uno su cinque non ha i soldi per le cure : Sale la spesa sanitaria, uno su cinque non ha i soldi per le cure Il Rapporto Osservasalute delinea un quadro preoccupante soprattutto al Sud, dove il tasso di mortalità è più elevato (+5-28% per cancro e malattie) e una persona su 5 non può pagarsi le cure Continua a leggere