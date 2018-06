Spagna | nuovo governo Sanchez si tinge di rosa | 11 ministri donne e sei uomini

Spagna - ecco chi sono le 11 ministre del nuovo governo Sánchez : Ma chi sono le protagoniste di questa nuova fase politica? In Spagna dalla vicepresidente Carmen Calvo alla ministra dell'Economia Nadia Calviño, i dicasteri più importanti sono nelle mani ...

