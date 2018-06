Spagna | governo Sanchez ha prestato giuramento

In Spagna nasce il nuovo governo 'rosa' di Pedro Sanchez - : Il neo-premier socialista ha presentato al re Felipe VI la lista dei ministri del suo governo , formato da 11 donne - anche nei ministeri chiave di Giustizia, Finanze, Economia, Interni, Scuola e Lavoro - e 6 uomini

