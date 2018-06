Space Economy | Ice cubes in affari | parte il servizio International Commercial Experiments

Space Economy : Northrop Grumman acquisisce Orbital Atk : Dopo l’annuncio diffuso a novembre, la Northrop Grumman – multinazionale stunitense nel campo aerospaziale e della difesa – ha ricevuto il via libera dalla Federal Trade Commission, acquisendo ufficialmente Orbital Atk, tra i più grandi produttori di razzi ausiliari utilizzati nei missili, per un valore di 9,2 miliardi di dollari. Secondo le condizioni dell’accordo, la Orbital diventerà la quarta divisione del gruppo – ...

Space Economy - in SDA Bocconi nasce centro ricerca dedicato See Lab : Per studiare l'economia dello spazio, ovvero le ricadute economiche delle attività spaziali, …

Space Economy a Trento : “Vale 330 miliardi di dollari o euro, può sembrare poco a livello mondiale, ma è un mondo al limite della tecnologia ed è un segnale di grande prospettiva e futuro”. Così ha esordito il presidente dell’agenzia spaziale italiana, Roberto Battiston intervenendo al dibattito “Lift-off, parte il razzo della Space Economy”, organizzato nell’ambito del Festival dell’economia in programma a Trento dal 31 maggio ...

Space Economy : la Brexit fa i conti con Galileo : A quasi due anni dal referendum sulla Brexit, l’uscita del regno Unito dall’Unione Europea continua a dividere il Paese. Mentre proseguono, anche se a fatica, le trattative con Bruxelles, il divorzio ufficiale dalla Ue continua a essere rimandato. La premier Theresa May ha guadagnato tempo per pianificare la strategia post-Brexit grazie a un nuovo accordo sul periodo di transizione, che di fatto prolungherebbe lo status quo fino alla fine del ...

Space Economy : lo spazio un’opportunità di business - un evento alla SDA Bocconi School of Management : Lunedì 4 giugno 2018, alle ore 9,30 presso la SDA Bocconi School of Management (aula 01, via Bocconi 8), al convegno “The new Space economy: opportunities and challenges for the European Space Industry”. All’evento – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – parteciperanno rappresentanti delle istituzioni spaziali europee, di altre istituzioni e del mondo accademico, insieme ad aziende e imprenditori del settore, per discutere ...

Spazio & innovazione : la Space Economy si affaccia a Trento : Per la prima volta da quando è stato istituito il Festival dell’Economia, nel 2006, lo Spazio nella sua forma più attuale, quella della Space Economy, giunge a Trento, e lo fa tramite l’istituzione preposta alla promozione delle attività spaziali: l’Agenzia Spaziale Italiana. In Piazza Duomo, accanto all’infopoint del Festival che ha prenderà il via alle 15.00 del 31 maggio per concludersi domenica 3 giugno, sorge il punto informativo dell’ASI, ...

Spazio : il fatturato della Space Economy a 350 miliardi di dollari - Bocconi apre un Lab : Ad oggi, il fatturato della Space Economy, economia che si genera dalle attività spaziali, è aumentato “a livello globale a 350 miliardi di dollari, di cui il 70% è trainato dai crescenti servizi dallo Spazio, mentre il restante 30% è rappresentato dalla manifattura“, ma “questa consistente fetta di mercato, in costante sviluppo, è ancora poco analizzata“: lo spiega all’AdnKronos l’economista Andrea Sommariva ...

Fatturato Space Economy a 350 mld dollari - Bocconi apre Lab : ... si sta andando oltre l'esplorazione scientifica dello spazio", per questo, indica Andrea Sommariva, il See Lab "farà molta ricerca" per mettere a fuoco e delineare "la nuova economia dello spazio". ...

Space Economy : l’Italia punta alle prime fabbriche extraterrestri - primi test nel 2019 : Nel 2019 inizieranno i primi test in orbita per sviluppare le tecnologie necessarie per fabbricare prodotti in assenza di gravità, a bordo di piccoli satelliti comandati da Terra: le prime fabbriche “extraterrestri” si preparano a diventare realtà e l’Italia è in prima fila con l’Agenzia Spaziale Italiana, spiega il presidente Roberto Battiston in occasione del convegno “Mars to Earth 2018“. “Dai farmaci ...

Space Economy : Urban Air Mobility - verso le città del futuro : La Nasa ha intenzione di dare il via a una nuova era per il trasporto aereo. L’ambizioso progetto prende il nome di Urban Air Mobility (Uam), un sistema per il trasporto aereo di passeggeri e merci all’interno di aree Urbane che non prevede la presenza di un pilota. Sviluppando la propria esperienza in questo settore, la Nasa ha continuato a studiare l’argomento e nel 2016 ha pubblicato uno studio sulla mobilità on demand, i cui risultati ...

Space Economy : comunicazioni più sicure con Quartz : L’Esa ha firmato un contratto con Ses Techcom per lo sviluppo della piattaforma Quartz (Quantum Cryptography Telecommunication System) per la distribuzione a chiave quantistica, gestibile dallo spazio. La distribuzione a chiave quantistica (Quantum Key Distribution) è un sistema che sfrutta i principi della meccanica quantistica per fornire comunicazioni sicure. Nello specifico – spiega Global Science – consente alle due parti di ...

Space Economy - Cina : 12 lanci in 4 mesi - almeno 35 entro l’anno : La Cina ha completato con successo il dodicesimo lancio orbitale del 2018 inviando in orbita cinque piccoli satelliti Zhuhai-1 per il telerilevamento. Il razzo a propellente solido Lunga Marcia 11 è decollato il 26 aprile da una piattaforma di lancio mobile presso il Jiuquan Satellite Launch Center nel deserto del Gobi. Nessun dettaglio era stato comunicato prima del liftoff: gli osservatori – spiega Global Science – erano a ...

Space Economy : Brindenstine verso la conferma come prossimo amministratore della NASA : Dopo un’impasse durata diversi mesi, alla fine di questa settimana il senato degli Stati Uniti potrebbe votare per confermare Jim Brindenstine come il prossimo amministratore della NASA. Il 16 aprile – spiega Global Science – il leader della maggioranza al senato, Mitch McConnell, ha presentato una mozione di chiusura di dibattito (detta cloture) sulla nomina di Bridenstine. La mozione potrebbe essere votata già il 18, affinché ...