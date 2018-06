: Continua a circolare la favola secondo la quale le clausole di aumento dell’Iva sono cancellabili per decreto. Ciò… - alexbarbera : Continua a circolare la favola secondo la quale le clausole di aumento dell’Iva sono cancellabili per decreto. Ciò… - TelevideoRai101 : Solo un decreto legislativo a primo Cdm - rexumano : Non è vero che ha sinistra hanno un solo cervello diviso per tutti.! È tutta colpa del decreto #Lorenzin..?? -

Matteo Salvini ha presieduto il suoConsiglio dei Ministri in qualità di "vicepremier anziano" sostituendo il premier Conte, in viaggio per il Canada dove parteciperà al G7. Non ci sono state nomine,unin scadenza. Salvini ha nominato il suo capo di gabinetto: la scelta è caduta sul prefetto di Bologna, Piantedosi. Restano al palo le nomine agli Enti di Stato, dei sottosegretari e dei viceministri i cui nomi potrebbero essere svelati la prossima settimana.(Di giovedì 7 giugno 2018)