Smartphone e tecnologia spesso nemici della salute | epidemia mondiale di sonno carente

Tecnologia : 9 single italiani su 10 con l’ossessione dello Smartphone : Quasi 9 single italiani su 10 – per la precisione l’86% – hanno lo smartphone sempre in mano, lo utilizzano sui mezzi pubblici e nel luogo di lavoro. L’82% dei single dichiara inoltre che non rinuncerà a questa abitudine neanche in vacanza. A metterlo in evidenza è un’analisi di SpeedDate, il portale che offre ai single il modo più veloce e divertente per incontrare gente nuova e molti nuovi potenziali partner, che ...

Tecnologia : LG lancia lo Smartphone flagship G7 ThinQ in Nord America : LG Electronics ha annunciato di aver lanciato il suo ultimo smartphone di punta, il G7 ThinQ, in Nord America: il dispositivo è stato lanciato venerdì scorso negli Stati Uniti e in Canada tramite operatori di telefonia mobile locali. Il colosso sudcoreano dell’elettronica ha reso noto che il G7 ThinQ verrà lanciato anche in Europa, negli stati indipendenti del Commonwealth, nel Medio Oriente, in Africa, Asia e America centrale e ...

La tecnologia rivoluzionaria di Huawei potrebbe debuttare a giugno su uno Smartphone Honor : Di recente si è parlato di come Huawei sia al lavoro su una tecnologia rivoluzionaria, che potrebbe avere un impatto sull'intera industria degli smartphone; ebbene adesso, per il tramite del suo CEO Richard Yu, Huawei ha anche comunicato che la suddetta tecnologia debutterà a giugno a bordo di uno smartphone Honor. L'articolo La tecnologia rivoluzionaria di Huawei potrebbe debuttare a giugno su uno smartphone Honor proviene da TuttoAndroid.

Premio Nobel della Tecnologia al Fisico Suntola : dagli Smartphone all'energia ha rivoluzionato l'elettronica : Dopo i computer, le ricadute positive della tecnica di Suntola si sono fatte sentire nel mondo dei telefoni cellulari e poi degli smartphone, permettendo di ottenere dispositivi sempre più ...

Il 'Nobel' della tecnologia a Tuomo Suntola : ha reso più efficienti le memorie di Smartphone e pc : Dopo i computer, le ricadute positive della tecnica di Suntola si sono fatte sentire nel mondo dei telefoni cellulari e poi degli smartphone, permettendo di ottenere dispositivi sempre più ...

Una nuova tecnologia potrebbe aprire la strada a Smartphone con durata della batteria oltre cento volte superiore a quella attuale : Ai giorni d'oggi la più grande limitazione dei nostri smartphone è la durata della batteria, accompagnata dal fastidio causato dal surriscaldamento del dispositivo in particolari condizioni di stress. Esistono diverse ricerche e prototipi che hanno cercato di combattere questi due difetti singolarmente, ma nessuno è riuscito a contrastarli in modo combinato, o almeno fino a ora! L'articolo Una nuova tecnologia potrebbe aprire la strada a ...

Tecnologia : ecco ZenScreen - l’app per ridurre il tempo trascorso allo Smartphone : L’attrazione degli smartphone moderni è troppo grande per potervi resistere senza aiuto. È questa l’idea alla base di ZenScreen, un nuovo servizio dell’imprenditore Nitin Bhandari. Una delle premesse dietro ZenScreen è che non tutte le app, come non tutti gli alimenti, sono salutari allo stesso modo. Utilizzare il GPS o l’app della musica non è la stessa cosa, così come navigare nei social media. Il servizio di base, che permette agli utenti di ...

Medicina & Tecnologia : rilevare le infezioni attraverso un dispositivo per Smartphone : I ricercatori della Washington State University hanno sviluppato un laboratorio portatile low-cost per smartphone per rilevare le infezioni batteriche e virali più comuni. Il loro lettore portatile per smartphone funziona quasi come un test di laboratorio normale, rilevando 12 infezioni comuni, tra cui parotite, morbillo, herpes e malattia di Lyme. I ricercatori hanno testato il dispositivo, che ha circa le dimensioni di una mano, con 771 ...