Sloane Stephens e il montepremi | ' Non come a New York | ma tanti soldi'

Roland Garros - Halep supera Muguruza e vola in finale : affronterà Sloane Stephens : Seconda parte del programma, dedicato alle semifinali femminili del Roland Garros . Si affrontano nel primo match la rumena Simona Halep , numero uno della classifica mondiale e la spagnola Garbine ...

Roland Garros 2018 : Sloane Stephens doma Madison Keys e raggiunge Simona Halep in finale : La statunitense Sloane Stephens (testa di serie n.10 del seeding) raggiunge la rumena Simona Halep nella finale del singolare femminile del Roland Garros 2018. L'americana si è imposta contro la connazionale Madison Keys (testa di serie n.13), nel remake della finale degli US Open 2017, con il punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 19 minuti di partita. Un match dominato dalla 25enne nativa della Florida, abile a sfruttare la sua eccellente ...

Roland Garros – Non c'è scampo per Madison Keys - Sloane Stephens l'asfalta in due set e vola in finale : Sloane Stephens vince in scioltezza la semifinale contro Madison Keys e conquista l'ultimo atto del Roland Garros, dove affronterà Simona Halep Un derby a senso unico, una partita vinta e dominata da Sloane Stephens che stende senza problemi Madison Keys e centra la sua prima finale al Roland Garros, dove l'attende la numero 1 al mondo Simona Halep. Come agli Us Open del 2017, la numero 10 al mondo ha la meglio al termine di una ...

Roland Garros – Il retroscena di Sloane Stephens : "Nadal non ha voluto palleggiare con me. Mi ha detto che prima devo…" : Sloane Stephens ha raccontato un curioso aneddoto sul rifiuto di Rafa Nadal di allenarsi con lei durante il Roland Garros: la tennista americana non ha 'vinto abbastanza' Il video di Maria Sharapova che aveva provato (con successo) a chiedere a Rafa Nadal di allenarsi con lei, durante gli Internazionali d'Italia, era diventato virale. La tennista russa, con un pizzico di emozione, aveva approcciato il numero 1 al mondo ...

Roland Garros 2018 : Sloane Stephens conquista le semifinale. Piegata in due set Daria Kasatkina : Tutto facile per la vincitrice degli Us Open 2017 Sloane Stephens (testa di serie n.10) contro la russa (testa di serie n.14) Daria Kasatkina nei quarti di finale del Roland Garros 2018. La statunitense si è imposta con il punteggio di 6-3 6-1 in 1 ora e 10 minuti di partita, dominando in lungo e in largo la scena sul Philippe Chatrier. E così, in semifinale, ci sarà il remake della finale di Flushing Meadows con Madison Keys. Nel primo set la ...