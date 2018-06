Higuain via dalla Juventus / Calciomercato - Sky Sport : "Nessuna novità sulla cessione del Pipita!" : Higuain via dalla Juventus, Calciomercato: il Pipita si sbilancia e sembra pronto a lasciare i bianconeri. Il calciatore ha sottolineato che gli piacerebbe giocare in Premier League e...(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 18:34:00 GMT)

Motorsport - il sedicesimo episodio su Sky Sport : Indycar: doppio show a Detroit Due gare combattute e non prive di incidenti e colpi di scena hanno reso incandescente il week end della Indycar a Detroit. Ad aggiudicarsi il primo round è stato Scott ...

International Champions Cup 2018 in diretta e in esclusiva su Sky Sport (20 Luglio - 12 Agosto) : L’International Champions Cup arriva in esclusiva su Sky Sport. Sky ha infatti acquisito i diritti per trasmettere l’edizione 2018 del più importante torneo estivo di calcio, che si disputerà dal 20 Luglio a 12 agosto. Un evento itinerante, con partite in programma in 22 stadi tra Europa (un match anche in Italia), Stati Uniti e Singapore. Sky Sport trasmetterà in diretta tutti gli incontri in calendario. ...

International Champions Cup - in esclusiva su Sky Sport dal 20 luglio al 12 agosto : News relative al torneo e alle squadre partecipanti, immagini, live blog con il ...

Sky Sport 1 Vetrina DTT - Palinsesto dal 4 al 10 Giugno 2018 : Grazie al duplice accordo tra Sky Italia e Mediaset, si sono accesi due nuovi canali Vetrina Sky sul digitale terrestre, disponibili fino al 1° luglio per tutti i clienti Mediaset Premium ovvero Sky Uno e Sky Sport 1. Su quest'ultimo disponibile in SD alla numerazione LCN 370 e ...

Sky Sport - torna Calciomercato - L'Originale ogni sera in uno studio stile western : Non solo spiaggia e mare, sarà un’estate all’insegna del Calciomercato: torna “Calciomercato – L’Originale”, la trasmissione di Sky Sport che racconta in maniera ironica, innovativa e professionale tutti i duelli di mercato. Dal 4 giugno al 21 luglio, e poi ancora dal 13 al 17 agosto, tutte le sere dal lunedì al venerdì, alle 23 su Sky Sport 1 (con “Anteprima Calciomercato” ...

MotoGP Italia 2018 - Gara - Diretta Esclusiva Sky Sport MotoGP HD e Tv8 : La pole position che nessuno si aspetta (Diretta Esclusiva Sky Sport MotoGP HD e TV8), ma che nel cuore dei tifosi di Valentino Rossi, e qui al Mugello sono veramente tanti, tutti sperano. Perché il 'Dottore' li ha abituati che proprio quando tutto sembra impossibile, tira fuori il coniglio dal cilindro e si inventa un giro mozzafiato in 1'46«208 che vale anche come nuovo record in qualifica della pista. 7/a pole al Mugello, battuto ...

'Pertini il combattente' su Sky - il ricordo del Presidente sportivo nell'intervista a Zoff : Il Presidente con la pipa, il partigiano sempre e comunque dalla parte del popolo. Il Presidente che allo stadio Santiago Bernabeu abbraccia la sua Italia campione del mondo l'11 luglio del 1982. E ...

MotoGP Italia 2018 - Qualifiche - Diretta Esclusiva Sky Sport MotoGP HD e Tv8 : Ci sono giorni in cui la paura riaffiora negli invincibili centauri della MotoGP (Diretta Esclusiva Sky Sport MotoGP HD e Tv8). Quando gli schermi non mostrano immediatamente le immagini di una caduta in pista, vuol dire che lo sfortunato pilota ha subito un trauma importante. È quanto successo oggi pomeriggio all'autodromo del Mugello durante la seconda sessione di prove libere del Gp d'Italia quando il tester Ducati Michele Pirro, wild ...

'Calciomercato-l'Originale' - dal 4 giugno su Sky Sport : Dal 4 giugno al 21 luglio, e poi ancora dal 13 al 17 agosto, tutte le sere dal lunedì al venerdì, alle 23 su Sky Sport 1 , con "Anteprima Calciomercato" alle 22.45, , tutte le fasi del mercato ...

Sky Sport Vetrina DTT - Palinsesto dal 28 Maggio al 3 Giugno 2018 : Grazie al duplice accordo tra Sky Italia e Mediaset, si sono accesi due nuovi canali Vetrina Sky sul digitale terrestre, disponibili fino al 1° luglio per tutti i clienti Mediaset Premium ovvero Sky Uno e Sky Sport. Su quest'ultimo disponibile in SD alla numerazione LCN 374...

F1 Monaco 2018 - Gara - Diretta Esclusiva Sky Sport F1 HD. Differita TV8 : Daniel Ricciardo sorride, Max Verstappen proprio no. Qualifiche del Gran Premio di Monaco (Diretta Esclusiva Sky Sport F1 HD. Differita TV8) a due facce per la favoritissima Red Bull che manda in estasi il suo pilota australiano, capace di primeggiare in tutte le sessioni e prendersi una meritatissima pole position, mentre il terribile olandese sbaglia nelle ultime libere, distrugge la sua monoposto, e non riesce a prendere parte alla Q1. Il che ...