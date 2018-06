Sky e Mediaset Gratis con Kodi e IPTV? Si inaspriscono le pene ed aumentano le Multe

Chi è Monica Bertini? Da Sky a Mediaset per i Mondiali 2018 - ecco la giornalista (moglie di un calciatore) di ‘Casa Russia’ [GALLERY] : Bella, affascinante e talentuosa: ecco Monica Bertini la padrona di casa del programma Mediaset ‘Casa Russia’ dedicato ai Mondiali 2018 Non solo Belen Rodriguez ed Ilary Blasi saranno le sexy protagoniste del palinsesto Mediaset dei programmi dei Mondiali di Russia 2018. Anche Monica Bertini farà parte dello splendido parterre femminile della squadra pronta a sbarcare in tv per commentare la competizione iridata. Più precisamente la ...

Piersilvio Berlusconi : «Ottima possibilità del ritorno dei canali free Mediaset su Sky» : VIVENDI - «Vivendi ha rotto un contratto firmato che prevedeva un importantissimo accordo strategico. L'accordo con Sky è legato alla vendita di alcuni contenuti che vanno da loro a noi è da noi a loro, ma le due cose non c'entrano. Con Vivendi andremo avanti per le vie legali. La prossima udienza è a ottobre». Così l'amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi durante la conferenza stampa ...

Diritti tv - la Lega incontra Sky - Perform e Mediaset : oggi tocca a Tim : Gli incontri con i manager Sky, Mediaset e Perform hanno aperto ieri il primo giro di colloqui dei rappresentanti della Lega Serie A per i Diritti tv L'articolo Diritti tv, la Lega incontra Sky, Perform e Mediaset: oggi tocca a Tim è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - primi incontri con Sky - Perform e Mediaset. Mediapro dossier a governo : Sky, Perform e Mediaset sono gli operatori ricevuti dalla Lega Serie A nella prima giornata delle trattative private per assegnare i Diritti tv del campionato, dopo la risoluzione del contratto con Mediapro. Oggi toccherà a Tim, l'altro dei quattro operatori che hanno già presentato offerte nei precedenti bandi andati a vuoto. Secondo quanto filtra, ci sarebbe in programma un incontro anche con un altro soggetto. Per ora, spiegano ...

Sky sbarca su Internet e sul digitale di Mediaset : Le novità per i clienti della tv di Murdoch sono due: lo sbarco dell'offerta Sky sulla fibra e una ulteriore evoluzione di Sky Q, il sistema integrato che collega tutti i televisori di casa e i device.Le offerte sono state presentate ieri dall'amministratore delegato Andrea Zappia: "Sono due ulteriori passi in avanti - ha spiegato - dell'evoluzione dell'offerta dell'azienda, che passa soprattutto attraverso gli accordi strategici che stiamo ...

Zappia (Sky) : «Non c’è alcun interesse a rilevare Mediaset Premium» : Il numero uno della pay tv satellitare ha però ricordato che il biscione ha un'opzione per cedere alcuni di asset tecnologici di Premium L'articolo Zappia (Sky): «Non c’è alcun interesse a rilevare Mediaset Premium» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Parte l'offerta a pagamento di canali Sky su Mediaset : Maddalena Camera Parte oggi un nuovo player nella tv a pagamento sul digitale terrestre. In virtù dell'accordo commerciale siglato lo scorso 30 marzo con Mediaset, Sky userà la piattaforma pay del ...

Mediaset valuta 14 mln euro piattaforma Premium che potrà essere ceduta a Sky : E' stata valutata poco più di 14 milioni di euro la piattaforma tecnologica di Mediaset Premium che, in base agli 'accordi del Venerdì Santo', il gruppo di Cologno Monzese potrà vendere a Sky entro la fine dell'anno. Il ramo d'azienda riguarda la piattaforma distributiva con le attività riguardanti la manutenzione tecnica, l'accesso condizionato, l'assistenza ai clienti e le attività commerciali ed è ...

Riorganizzazione mux Mediaset : arrivano Extra HD e 20 HD - inseriti i canali Sky DTT : La scorsa notte, con l'inizio del mese di Giugno, è avvenuta una Riorganizzazione dei canali televisivi presenti sulle frequenze in mano a Mediaset sul digitale terrestre. Sono variati nel contempo anche le posizioni sul telecomando di molti degli canali già presenti nella numerazione automatica LCN. Questa operazione è stata in gran parte propedeutica al lancio a partire dal 5 Giugno della nuova offer...

Sky e Mediaset - accordo storico sulla tv : cosa vedrete gratis : La rivoluzione televisiva è quasi compiuta. Nuovi contenuti in arrivo da Mediaset Premium su Sky. A partire dai primi di giugno, sull'emittente satellitare arriveranno nuovi canali targati Mediaset, ...

Premium su Sky : ecco i nuovi canali Mediaset inclusi nell’offerta del satellite : Sky, Mediaset Premium nuovi contenuti in arrivo da Mediaset Premium su Sky. A partire dai primi di giugno, sull’emittente satellitare arriveranno nuovi canali targati Mediaset, senza costi aggiuntivi sui listini, come effetto del duplice accordo commerciale siglato lo scorso marzo tra il Biscione e Sky. Dopo che, già nell’aprile scorso, su Sky si erano accesi i primi canali Premium, ora – a partire dal 4 giugno prossimo ...

Sky su Premium : ecco l’offerta dei canali satellitari sul digitale terrestre di Mediaset : Sky, Mediaset Premium Il duplice accordo commerciale tra Sky e Mediaset prosegue i suoi effetti nel cambiamento della geografia televisiva delle due emittenti. Su Sky, infatti, sono in imminente arrivo nuovi contenuti e nuovi canali targati Mediaset senza costi aggiuntivi sui listini. Al contempo, l’accordo siglato lo scorso marzo porterà nuovi canali Sky a pagamento anche sul digitale terrestre. Dopo che, già nell’aprile scorso, su ...

Arrow 6 - The Flash 4 e gli eroi DC di Mediaset sbarcano su Sky : i nuovi episodi anche on demand? : Dopo un mese passato completamente al buio e in balia di repliche o maratone, Arrow 6, The Flash 4, Supergirl 3, Legends of Tomorrow 3, Gotham 4 e tutte le serie Mediaset Premium, torneranno finalmente in onda dall'1 giugno. Fin qui niente di nuovi visto che, già nei giorni scorsi, vi avevamo annunciato la pausa e anche le rispettive date di ritorno alla messa in onda. Quello che molti ancora non sanno è che l'accordo Sky-Mediaset Premium ...

Standard DVB T2 : Per vedere Mediaset - Sky e RAI dovremo cambiare TV? : DVB T2 sarà il nuovo Standard per il digitale terrestre e sarà in vigore dal 2022. Quindi per quella data dovremo adeguarci. Scopriamo se serve una nuova TV o un decoder aggiuntivo DVB T2 dal 2022: Dovrò comprare la TV nuovo o un decoder? Il DVB T2 è il nuovo Standard per la visione dei […]