Sindaco | predecessore e capo della polizia municipale arrestati nel Napoletano | peculato

(Di giovedì 7 giugno 2018) Un terremoto giudiziario che getta ombre, ancora una volta, sull’amministrazione di Grumo Nevano (Napoli). I finanzieri di Giugliano in Campania hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti del primo cittadino Pietro Chiacchio (già ai domiciliari dopo l’arresto dello scorso anno e sotto processo per corruzione), dell’exVincenzo Brasiello, attualmente responsabile dei procedimenti per il settore Igiene urbana al Comune di Marano, del comandanteLuigi Chiacchio, responsabile del servizio Ecologia e del vigile urbano Antonio Pascale, a cui da poco tempo erano stati revocati i domiciliari e che è imputato nello stesso processo che vede coinvolto il. Obbligo di firma, invece, nei confronti del precedentee dell’amministratoresocietà affidataria del servizio di raccolta ...