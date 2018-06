Silvia D’Amico | «Il bello di aspettare la svolta»

vanityfair

(Di giovedì 7 giugno 2018) Questa intervista è tratta dal numero 23 di Vanity Fair in edicola dal 6 giugno 2018 «Il ruolo dellalo sto ancora aspettando. Ma il momento prima che arrivi è», ragiona. L’attrice romana, 32 anni, già vista nei film Il rosso e il blu e Non essere cattivo e nella fiction Squadra antimafia, è nelle sale con Hotel Gagarin, di Simone Spada, girato in Armenia con Luca Argentero e Claudio Amendola: «È stata la prima volta che ho fatto il passaporto, ora voglio riempirlo di timbri. La prima meta è l’India», spiega. Il prossimo progetto dove la vedremo è Diva!, che esce il 7 giugno, il documentario di Francesco Patierno sull’icona del cinema Valentina Cortese. LEGGI ANCHED'Amico: «Pronti a diventare i Friends italiani» La sua biografia in breve. «I miei genitori, per pura casualità, mi hanno chiamato come l’accademia di cinema “Silvio”. Quando l’ho ...