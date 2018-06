Sicurezza : sindaco Manildo - abbiamo fatto molto - svilupperemo il ‘modello Treviso’ : Treviso, 7 giu. (AdnKronos) – ‘Nel secondo tempo studieremo un nuovo modello di Sicurezza fatto apposta per Treviso. Ad aiutarci saranno le nuove tecnologie: per le imprese sarà un’occasione di crescita”. Parola di Giovanni Manildo che insieme a Stefano Vanin, professore di biologia forense e direttore dell’Istituto di Sicurezza della società all’Università di Huddersfield, candidato nella lista civica ...

Avola - Sindaco e Prefetto firmano Patto per la Sicurezza urbana : Siglato ieri negli uffici delle Prefettura di sicurezza dal Sindaco di Avola Luca Cannata e dal Prefetto Giuseppe Castaldo il Patto per la sicurezza.

Sicurezza - colpo a Milano I ladri riescono a entrare nella casa del sindaco Sala : ... ma qualcuno - come appunto nel caso del sindaco di Milano - che possa custodire sotto il proprio tetto file e documenti strettamente connessi alla propria carica istituzionale e politica. Gli uomini ...

Governo : sindaco Verona - si sblocchino subito fondi per Sicurezza : Verona, mag. (AdnKronos) - “La prima cosa che chiederemo al nuovo Governo, attraverso i nostri rappresentanti in Parlamento, sarà quella di utilizzare una quota delle risorse comunali bloccate dal Patto di Stabilità, per investimenti sulla sicurezza. Allo stesso tempo domanderemo allo Stato di inter

Governo : sindaco Verona - si sblocchino subito fondi per Sicurezza : Verona, mag. (AdnKronos) – ‘La prima cosa che chiederemo al nuovo Governo, attraverso i nostri rappresentanti in Parlamento, sarà quella di utilizzare una quota delle risorse comunali bloccate dal Patto di Stabilità, per investimenti sulla sicurezza. Allo stesso tempo domanderemo allo Stato di intervenire con forza per tutelare tutti i cittadini, soprattutto contrastando il fenomeno dell’immigrazione clandestina e garantendo al ...

UDINE - PIETRO FONTANINI (LEGA) NUOVO SINDACO/ Elezioni - boom Centrodestra : "Stretta su profughi e Sicurezza" : Elezioni Amministrative UDINE, risultati ballotaggio: PIETRO FONTANINI è il NUOVO SINDACO del capoluogo, battuto Martines e il Centrosinistra per 280 voti. Tutti gli eletti in Consiglio(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 13:22:00 GMT)

BRUGNARO SUI TORNELLI A VENEZIA/ Il Sindaco : lo faccio per la Sicurezza. Turisti spaesati : VENEZIA, TORNELLI per l’accesso dei Turisti, l’ordinanza di BRUGNARO: “Bollino nero per la nostra città”. Il Sindaco VENEZIAno ha spiegato il perché di tale provvedimento(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 14:34:00 GMT)

Sanità : sindaco Palermo - Sicurezza diritto imprescindibile : Palermo, 21 apr. (AdnKronos) - "Nel corso dell'incontro che si è tenuto ieri in Prefettura e che ha visto anche la partecipazione dell'assessore regionale, abbiamo individuato nella 'sicurezza' un diritto imprescindibile, diritto dei cittadini alla salute, diritto dei lavoratori a operare senza risc

Siria : sindaco Vicenza - Sicurezza città è costantemente monitorata : Vicenza, 13 apr. (AdnKronos) - "La sicurezza della città è tenuta costantemente monitorata anche in relazione alla presenza delle basi americane". Lo assicura il sindaco di Vicenza Achille Variati in relazione ai venti di guerra tra Stati Uniti e Siria. A Vicenza è situata la caserma Carlo Ederle, c

Maltempo - il sindaco di Volterra : “Ora bisogna mettere in Sicurezza l’area della frana” : “Il nostro obiettivo nel breve periodo è la completa messa in sicurezza dell’area: Mazzolla deve tornare ad avere l’accesso principale al borgo, poi è necessario individuare e fare chiarezza sulle cause del cedimento”. Lo afferma il sindaco di Volterra Marco Buselli dopo un sopralluogo nella frazione dove il giorno di Pasqua c’è stata una frana che ha costretto a far evacuare alcune abitazioni. Buselli sottolinea ...