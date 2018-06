Sicurezza | Salvini | ' mostreremo con azioni la nostra fermezza'

Il Sap festeggia Salvini 'Ama le divise e il programma sulla Sicurezza l abbiamo scritto noi' : Apertura del giornale cubitale, 'un Ministro che ama le divise'. Poi c'è la faccia di Matteo Salvini sorridente con addosso la maglietta della polizia - se la mise un Ferragosto al tradizionale ...

Governo - dopo il giuramento Di Maio esulta : “Ringrazio Beppe”. Salvini : “Italiani vogliono Sicurezza” e Tria non risponde : dopo il giuramento i neo-ministri lasciano il Quirinale e sfilano davanti a cronisti per le domande di rito. Visibilmente emozionato Luigi Di Maio che si lascia andare ad un “Grazie Beppe”. Il titolare del Viminale, Matteo Salvini, puntualizza: “Gli italiani ci votato per dare sicurezza. Primo provvedimento? Ho molte idee” mentre Giovanni Tria alle tante domande non risponde L'articolo Governo, dopo il giuramento Di Maio ...

Il debutto di Salvini da ministro : "Il mio impegno per la Sicurezza" : Matteo Salvini decide di salutare il nuovo governo gialloverde dalla piazza di Sondrio. Il neo vicepremier incaricato e il neo ministro degli Interni che giurerà domani alle 16:00 al Colle spiega qual è la sua agenda per il Viminale: "Sono felice di fare il primo intervento da quasi ministro. Il mio impegno riguarderà la sicurezza di 60 milioni di italiani. Non vi nascondo che a casa loro sarà una delle nostre priorità. Quindi porte aperte in ...

Governo - Salvini : 'Puntiamo al lavoro stabile e a più Sicurezza' : "Senza un lavoro stabile non c'è prospettiva, famiglia, figli. Non è possibile che il 20% degli italiani usi psicofarmaci, spesso per mancanza di speranza fiducia, prospettive". Lo ha affermato il ...

Governo M5s-Lega - Salvini al Colle cita due volte gli psicofarmaci : “Troppa inSicurezza e precarietà” : “Senza un lavoro stabile non c’è prospettiva, famiglia, figli. Non è possibile che il 20% degli italiani usi psicofarmaci, spesso per mancanza di speranza, fiducia, prospettive”. Sono le parole pronunciate al termine dell’incontro col presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dal leader della Lega,, Matteo Salvini, il quale per ben due volte stigmatizza l’uso degli psicofarmaci, assurti come indice di ...

Governo - Salvini : “Sale lo spread? I giochini della finanza non ci spaventano”. E sul Viminale : “Lega si occupi di Sicurezza” : “Sono felice, si ragiona non sui nomi ma solo sul futuro dell’Italia e si ragiona con il M5s in maniera corretta e costruttiva e positiva”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta su Facebook, in merito alla trattativa per la formazione di un Governo M5s-Lega. Che in uno dei passaggi puntualizza: “Salvini premier sarebbe per me l’onore più grande del mondo. Se avessi la certezza che andando al Governo, ...

Governo M5S-Lega - intesa su flat tax - immigrati e Sicurezza. Salvini : rivedere trattati Ue : Al Pirellone il vertice tra il leader del Carroccio, Matteo Salvini, e quello dei 5 Stelle, Luigi Di Maio. La bozza di “contratto” prevede una ventina di punti: accordo sui primi 10 tra cui flat tax, ambiente, difesa, esteri, immigrati, giustizia e sicurezza. Sostanziale accordo legge Fornero e reddito di cittadinanza, temi che saranno affrontati domenica insieme a lavoro e salario minimo. Il leader del Carroccio: «Abbiamo parlato anche di ...

Salvini - in programma Sicurezza e sbarchi : ANSA, - ROMA, 10 MAG - "Il tema dell'immigrazione, della sicurezza e degli sbarchi sarà parte fondante del programma del governo". Così Matteo Salvini conversando con i cronisti vicino a Montecitorio ...