wired

: SIAE, un algoritmo innovativo contro i borderò falsificati #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - MilanoCitExpo : SIAE, un algoritmo innovativo contro i borderò falsificati #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - micheleiurillo : SIAE, un algoritmo innovativo contro i borderò falsificati -

(Di giovedì 7 giugno 2018) Nel 2016 la Società Italiana degli Autori ed Editori () ha incassato oltre 232 milioni di euro dalle esecuzioni musicali: un dato che ben esemplifica il peso e l’importanza di questo asset per la collecting e la sua base associativa. La mission dellaè sempre quella di tutelare il diritto d’autore e garantire la remunerazione del lavoro agli aventi diritto, un obiettivo da conseguire anche grazie all’evoluzione degli strumenti a disposizione. La digitalizzazione ha già portato i suoi vantaggi nell’ambito della compilazione del, il documento che consente adi ripartire gli incassi derivanti dall’esecuzione pubblica delle composizioni musicali. Uno strumento indispensabile, un tempo solo cartaceo, oggi disponibile anche in digitale con il portale dedicato e l’app per dispositivi mobili. Ma, continuando sulla strada ...