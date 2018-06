Si chiama Norman Bates ed è la prima intelligenza artificiale psicopatica

wired

(Di giovedì 7 giugno 2018) Alfred Hitchcock I precedenti: la Macchina degli Incubi (2016), l’che applica filtri di terrore alle immagini e Shelley una collaborazione uomo-macchina per la scrittura collettiva di storie dell’orrore. Oggi è il turno della ““. Così lano i suoi creatori, il Media Lab del Mit, che hanno creato un’che risponde al nome di. Sì, quel, quello portato sullo schermo da Alfred Hitchcock. Ma perché mai allenare un sistema alle pensare le peggiori nefandezze, quando già gli umani in questo fanno un ottimo lavoro? In realtà, l’intento è nobile. “nasce dal fatto che i dati utilizzati per insegnare un algoritmo di apprendimento automatico possono influenzare in modo significativo il suo comportamento” spiega la squadra ...