Sharp acquisisce la divisione laptop di Toshiba per 36 milioni di dollari

(Di giovedì 7 giugno 2018) Il brandè molto conosciuto per i suoi PC Windows di fascia alta diffusi in ambito aziendale e business ma negli ultimi anni non sono mancati alcuni problemi economici anche se non gravissimi.ha ufficialmente annunciato di aver acquistato l’80,1% del capitale diCorporation per 36di, un cifra che di per sè è elevata ma, se contiamo il valore e il fatturato della compagnia, possiamo considerarlo alquanto economico. Entrambe le società hanno firmato l’accordo ieri e lo chiuderanno definitivamente entro ottobre, questo include anche il trasferimento di tutte le filiali dicollegate allaPC al gruppo. La motivazione che ha spintoad acquistarenon riguarda tanto la necessità delle industrie di TCS per la produzione hardware di PC ma piuttosto l’utilizzo commerciale del marchio ormai abbastanza ...