Shaq Fu – A Legend Reborn | Recensione | Trailer e Gameplay

Shaq FU : A Legend Reborn arriva il 5 Giugno : Saber Interactive e Wired Productions annunciano ufficialmente che SHAQ Fu: A Legend Reborn sarà disponibile a partire da Giugno anche in versione Retail per PS4, Xbox One e Nintendo Switch al costo di 29.99€. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. SHAQ Fu: A Legend Reborn si appresta al lancio In concomitanza con il debutto del gioco sarà disponibile un ...

Shaq Fu : A Legend Reborn : il picchiaduro a scorrimento con protagonista Shaquille O'Neill ha una data di uscita : Dopo diversi anni di sviluppo, Wired Productions ha annunciato che Shaq Fu: A Legend Reborn, il picchiaduro a scorrimento con protagonista il famoso Shaquille O'Neill, è in uscita il 5 giugno 2018 per PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC.Le versioni PS4 e Xbox saranno entrambe lanciate in forma digitale e fisica, rispettivamente a 19,99 Euro e 29,99 Euro. Mentre la versione fisica per Switch sarà disponibile per 39,99 Euro.I giocatori che hanno ...