Serie B | Zamparini punge Stellone | «A Palermo bisogna vincere»

Playoff Serie B - Zamparini : “a Venezia non per il pari” : “Non è stata una bella partita, non è stato un bel Palermo ma accorto, che faceva molta attenzione alle ripartenze della squadra di Inzaghi. Quando è entrato Coronado la squadra è tornata brillante”. Lo ha detto il proprietario del Palermo, Maurizio Zamparini, dopo il pareggio contro il Venezia nella andata della semifinale dei Playoff. Zamparini è soddisfatto soprattutto di La Gumina: “Ormai è una realtà. Sono felicissimo per ...