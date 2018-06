Serie B | Red Bull B-Best | i quattro vincitori della stagione

Serie A - La guerra fredda tra Lega e Mediapro : Mediapro è pronta a inviare un dossier al nuovo sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. I catalani vogliono illustrargli tutti gli ostacoli incontrati in merito ai diritti ...

Netflix difende Tredici rinnovata dalle polemiche : “È una Serie controversa - nessuno ha l’obbligo di guardarla” : La notizia di Tredici rinnovata non ha sorpreso nessuno, o quasi. All'indomani della conferma per una terza stagione e, dopo le dichiarazione dello showrunner Brian Yorkey al panel Netflix, la serie 13 Reasons Why è nuovamente bersagliata da polemiche. Infatti, molti si chiedono se sia necessaria o meno una terza stagione. Il parere del pubblico, soprattutto da quei gruppi rappresentanti genitori indignati per i messaggi veicolati dalla ...

Tredici 3 ci sarà : annunciato il rinnovo della Serie Netflix senza Hannah Baker : Il dibattito sulla seconda stagione è ancora aperto ma, intanto, Netflix ha annunciato che Tredici 3 ci sarà. La terza stagione della serie è stata annunciata pochi minuti fa dalla piattaforma che, in barba alle polemiche e alle critiche sull'arrivo e sugli intrecci della seconda, ha deciso di rinnovare ufficialmente Tredici. La terza stagione consisterà in un'altra serie di 13 episodi e ritornerà nel 2019, la produzione riprenderà entro la ...

"Tredici" : una Serie può aiutare a riflettere sul bullismo : Sto guardando "Tredici", una produzione Netflix, tratta dal romanzo del 2007 di Jay Asher: "Thirteen Reasons Why". È uno squarcio doloroso nel mondo dei ragazzi statunitensi, sulla spregiudicata e devastante pratica del bullismo che supera i confini degli stati, ormai moda diffusa, dovunque crudele violenza. Vittime tante, stupri, fino all'induzione al suicidio. Hannah Baker si toglie la vita, insopportabile la solitudine nella quale ...

Impulse - la Serie ispirata al film Jumper : Youtube Red fa sul serio : Ancora super poteri, ancora una serie, ma niente Marvel o Dc Comics, per la serie Impulse che debutta su Youtube Red. Basata su una serie di romanzi scritti da Steven Gould e liberamente collegato al film di non grande successo Jumper (con l’ex giovane Anakin Skywalker – Hayden Christensen) rappresenta un altro show originale della piattaforma video più famosa al mondo che dopo aver dato il via con Cobra Kai al seguito della saga di ...

Red Bull Cliff Diving World Series – Inizio di stagione infuocato : Trionfo di famiglia in Texas: Kris Kolanus conquista la prima vittoria in carriera e la compagna Anna Bader sale sul podio femminile, dove si impone Adriana Jimenez. Settimo l’azzurro Alessandro De Rose, davanti alla leggenda Hunt e al campione in carica Paredes Fiato sospeso e incredibili sorprese: la prima tappa della Red Bull Cliff Diving World Series 2018 ha stupito tutti con risultati inattesi e nuovi record conquistati. Dalle Porte ...

Serie C - playoff. Incredibile Siena : vince al 100'. Il Cosenza vince davanti a Sarri. Catania ok : Mai dare per scontata la Serie C. Nemmeno quando il recupero è ormai scaduto. Nemmeno quando tutto sembra finito. L'ultima dimostrazione arriva dal Franchi di Siena, dove nei minuti finali succede l'...

Jason Priestley genitore protettivo : “Niente Tredici o Beverly Hills 90210 - Serie troppo crude per mia figlia” : Jason Priestley è un genitore troppo protettivo nei confronti di sua figlia? Dipende dai punti di vista. Nel corso di una visita a Londra per un evento, l'attore televisivo e Brandon Walsh di Beverly Hills 90210, è stato contattato da Digital Spy. Al sito ha discusso del ruolo di un genitore nel discutere di tematiche dal forte impatto con i figli, come lo show che lo ha visto protagonista per quasi un decennio, e il controverso fenomeno di ...

Tredici 2 batte The Crown - la Serie teen di Netflix è la più vista a soli tre giorni dalla pubblicazione : Tredici 2 è un successo assicurato per Netflix. Nielsen, compagnia americana che si occupa di rilevare i dati d'ascolto, ha svelato il numero di visualizzazioni della seconda stagione della serie drama, confermando la popolarità di questo prodotto. Come scrive IndieWire, il primo episodio di Tredici 2 è stato visto da una media di 6.1 milioni di utenti a soli tre giorni dalla pubblicazione. Numeri che non sono nulla se paragonati a quelli ...

Serie B - Red Bull B-Best : via alle votazioni finali : E c'è spazio anche per un Campione del Mondo come Alberto Gilardino. Il violino suona ancora con la maglia dello Spezia e il suo gol al Cittadella, simile a quello di Van Basten a Euro 88 contro l'...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Serie A - incredibile valzer di portieri : le ultime su Atalanta - Parma - Sampdoria - Genoa e Bologna : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato di Serie A è solo all’inizio ma già sta regalando grosse emozioni, in particolar modo importante valzer di portieri, ecco il punto di CalcioWeb. Partiamo dall’Atalanta, la prima notizia è che la Fiorentina ha deciso di non riscattare Sportiello, la seconda è che l’Atalanta vuole riscattare Gollini, a questo punto sembra molto probabile l’addio di Berisha ma anche Sportiello ...

RED BULL CLIFF DIVING WORLD SerieS : LA CORSA AL TITOLO INIZIA DALLA PORTA DELL'INFERNO IN TEXAS - USA - : ... voglio mantenere al massimo le mie performance per rimanere nella Top 3, dimostrando che posso competere ad altissimi livelli, alla pari con i più grandi campioni di questo sport." La WORLD SERIES ...

Red Bull Cliff Diving World Series : la corsa al titolo inizia dalla porta dell’inferno [GALLERY] : Sabato 2 giugno in Texas prende il via il campionato mondiale di tuffi dalle grandi altezze, in diretta streaming sui canali Red Bull. In gara anche l’italiano Alessandro De Rose, al suo debutto da atleta titolare L’attesa è terminata: sabato 2 giugno la Red Bull Cliff Diving World Series si prepara ad emozionare il pubblico di tutto il mondo! Dopo un’edizione 2017 ricca di sorprese e risultati inaspettati, durante la quale Jonathan Paredes ha ...

BOOM! Andrea Delogu e Gabriele Corsi in predicato per Quelli che il Calcio Serie B : Gabriele Corsi Vi abbiamo annunciato il probabile arrivo di Quelli che il Calcio, nella sua versione “Serie B“, nel sabato pomeriggio di Rai 2. Ciò che manca all’appello sono i conduttori. Nonostante non vi siano certezze, nè sul programma nè sui conduttori, al momento sono in predicato per la conduzione dello show Andrea Delogu, già volto della rete con Stracult, e Gabriele Corsi. Continuerebbe, dunque, l’incredibile ...