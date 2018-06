Serie B play off | l' unico squalificato è Settembrini del Cittadella

Playoff Serie B - Zamparini : “a Venezia non per il pari” : “Non è stata una bella partita, non è stato un bel Palermo ma accorto, che faceva molta attenzione alle ripartenze della squadra di Inzaghi. Quando è entrato Coronado la squadra è tornata brillante”. Lo ha detto il proprietario del Palermo, Maurizio Zamparini, dopo il pareggio contro il Venezia nella andata della semifinale dei Playoff. Zamparini è soddisfatto soprattutto di La Gumina: “Ormai è una realtà. Sono felicissimo per ...

Video/ Sudtirol Cosenza - 1-0 - : highlights e gol della partita - Serie c - play off semifinale andata - : Video Sudtirol Cosenza , 1-0, highlights e gol della partita, andata delle semifinali dei play off della Serie C. Biancorossi avanti con Cia.

Video/ Siena Catania - 1-0 - : highlights e gol della partita - Serie C - semifinale play off - : Video Siena Catania , 1-0, : highlights e gol della partita, andata delle semifinali dei play off della Serie C. Robur avanti con la rete di Marotta.

Semifinale playoff Serie B. Botta e risposta nella ripresa - Venezia-Palermo finisce pari : Termina 1-1 la gara d'andata al Penzo: vantaggio degli ospiti nella ripresa con La Gumina , 53', , risponde Marsura al 57'. Domenica il match di ritorno in Sicilia

Serie C - Siena e Sudtirol ok. Vittorie in casa nell'andata delle semifinali playoff : Serie C in campo per le semifinali di andata della corsa alla Serie B. Siena e Sudtirol si aggiudicano con identico risultato le gare di andata: nel ritorno in trasferta avranno due risultati su tre ...

RISULTATI Serie C/ Andata semifinali playoff : Sudtirol e Siena vincono di misura : RISULTATI playoff SERIE C: diretta gol live score: Sudtirol e Siena vincono in casa, entrambe le partite finiscono 1-0 con gol nella ripresa e per gli altoatesini addirittura nel recupero(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 22:42:00 GMT)

Playoff Serie B - Cittadella-Frosinone 1-1 : Chiaretti riprende Paganini : Il numero 10 dei padroni di casa realizza, con molta fortuna, il gol del pareggio e risponde al vantaggio ciociaro del centrocampista numero 17. Domenica il return match con gli uomini di Longo ...