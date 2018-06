Senato a 5 stelle

Il Senato re Malan contro la gogna giudiziaria a cinque stelle : Alle 14.30 è ripresi al Senato il dibattito sulla fiducia al governo e il primo a prendere la parola è il forzista Lucio Malan , che ricorda come “questo governo ha già stabilito un record: è stato il più lento a formarsi. Ai tempi dell’ultimo governo Berlusconi, a tre mesi dalle elezioni come adesso

Governo Lega 5 stelle - risiko Parlamento : in Senato maggioranza a rischio : Il "contratto di Governo " tra Movimento 5 stelle e Lega tiene banco nel mondo politico ma a conti si faranno in Parlamento . Se infatti il programma del " Governo del cambiamento" dovrà...

Consultazioni - si comincia il 4 con la presidente del Senato e si conclude il 5 con la delegazione Cinque Stelle : Un mese esatto dopo le elezioni, entra in azione il presidente della Repubblica dando vita al primo giro di Consultazioni per la formazione del nuovo governo: si parte il 4 mattina, alle 10,30, con...

Taverna - l'urlatrice a 5 Stelle trasforma il Senato in osteria : 'Ahooo, io nun so' un politicooo'. Sembra ieri che Paola Taverna rimbrottava gli abitanti della borgata romana di Tor Sapienza che la contestavano come un Renzi qualunque. Archeologia, vista la ...