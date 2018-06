Scuola | è ufficiale | i 6 giorni di ferie trasformati in permessi

NoiPa - arretrati maggio 2018 : data ufficiale per Scuola - Difesa e Sicurezza Video : Il portale NoiPa ha sciolto ufficialmente le riserve sulla data di esigibilita' per l'accredito degli arretrati nel mese di maggio. Il giorno tanto atteso dai dipendenti statali è fissato per lunedì 28 maggio. Con cinque giorni di anticipo, l'account verificato ''NoiPasocial'' ha informato gli utenti che seguono numerosi la pagina ufficiale Facebook [Video]. Le condivisioni e i mi piace assegnati ai due post con cui è stata comunicata la notizia ...

Scuola e Forze dell’Ordine - comunicazione ufficiale NoiPa : da domani il cedolino Video : Tutto ciò che deriva dai provvedimenti di concertazione e degli accordi sindacali per il nuovo contratto dei lavoratori statali del comparto Difesa e Sicurezza e di quello dell’Istruzione e Ricerca sara' messo in atto con i prossimi cedolini. Questo quanto proviene da una comunicazione ufficiale di NoiPa sul portale ufficiale del sistema informatico nazionale che gestisce i processi di elaborazione, liquidazione e consultazione degli stipendi ...

Scuola e Forze dell’Ordine - comunicazione ufficiale NoiPa : da domani il cedolino : Tutto ciò che deriva dai provvedimenti di concertazione e degli accordi sindacali per il nuovo contratto dei lavoratori statali del comparto Difesa e Sicurezza e di quello dell’Istruzione e Ricerca sarà messo in atto con i prossimi cedolini. Questo quanto proviene da una comunicazione ufficiale di NoiPa sul portale ufficiale del sistema informatico nazionale che gestisce i processi di elaborazione, liquidazione e consultazione degli stipendi per ...

Scuola - caso diplomati magistrali ultime notizie : nota ufficiale del Coordinamento Nazionale TFA : Il caso relativo ai diplomati magistrali continua a generare polemiche: una ‘patata bollente’ che nessuno intende prendere in mano e che, soprattutto, non può far altro che creare spaccature all’interno del personale docente. A questo proposito, il Coordinamento Nazionale TFA ha provveduto ad emettere una nota in cui si ribadisce la propria posizione nei confronti della questione relativa ai […] L'articolo Scuola, caso ...