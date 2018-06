Scudamore annuncia che lascerà la Premier League dopo 20 anni

calcioefinanza

(Di giovedì 7 giugno 2018) L'attuale presidente esecutivo rimarrà in carica per tutto il 2018. "Poi non andrò in pensione, ma avrò più tempo per seguire il Bristol City", ha ironizzato. L'articolochela20