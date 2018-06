Sciopero treni e aerei oggi e venerdì 8 giugno Ultime notizie stop trasporti | Milano | le

Sciopero - da stasera a domani trasporti a rischio : stop per aerei - bus - metro e treni : treni, bus, tram, metro, aerei. Sono in programma diversi scioperi dei trasporti tra giovedì 7 e venerdì 8 giugno. Riguardano i mezzi pubblici , Atac e Roma Tpl a Roma e Gtt a Torino, , i treni , ...

Sciopero 7-8 giugno 2018 : orari Trenitalia - Trenord e Italo Ntv Video : Giovedì 7 e venerdì 8 giugno è previsto uno Sciopero dei trasporti che coinvolgera' i treni Trenitalia, Trenord e Italo Ntv. A re gli orari in cui sono previsti i maggiori disagi per i viaggiatori nelle due giornate della prossima settimana. Il calendario di scioperi del mese di giugno [Video] presenta subito una giornata da cerchiare in rosso, sia per i pendolari sia per chi ha programmato un viaggio nei due giorni lavorativi citati a inizio ...

Sciopero treni OGGI 26 E DOMENICA 27 MAGGIO/ Ultime notizie : al via la seconda fase - gli orari : SCIOPERO TRENI OGGI e domani, 26-27 MAGGIO 2018: caos TRENItalia, Trenord e Italo, info e orari. Le Ultime notizie, le corse cancellate e i comunicati ufficiali

Sciopero dei treni di sabato 26 e domenica 27 maggio : gli orari e le cose da sapere : Sono in programma due scioperi: uno di quattro ore nella giornata di sabato e uno di otto nella notte tra sabato e domenica

