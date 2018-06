Scherma | Arianna Errigo | “A Mondiali ed Europei solo col fioretto | speravo meglio dalla

oasport

: #scherma Rivelazione di Arianna Errigo: 'A Europei e Mondiali solo col fioretto, speravo di più dalla sciabola. Con… - OA_Sport : #scherma Rivelazione di Arianna Errigo: 'A Europei e Mondiali solo col fioretto, speravo di più dalla sciabola. Con… - bar_dello_sport : RT @Federscherma: Auguri di Buon Compleanno alla nostra Arianna Errigo ?? #scherma #happybirthday @aryerri - Duck170 : RT @Federscherma: Auguri di Buon Compleanno alla nostra Arianna Errigo ?? #scherma #happybirthday @aryerri -

(Di giovedì 7 giugno 2018)sarà la grande assente dei Campionati Italiani Assoluti diche si disputeranno nel weekend a Milano. La monzese ha compiuto 30 anni ieri e si è concessa qualche giorno di riposo per ricaricare le pile in vista degli imminenti, in programma a Novi Sad dal 16 al 21 giugno. L’azzurra ora si destreggia trae sciabola con l’obiettivo di salire sul podio delle Olimpiadi di Tokyo 2020 con entrambe le armi.ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport parlando dei prossimi obiettivi e ha confessato che ala vedremo soltanto nell’amato: “Visto il ranking avrei potuto tirare anche di sciabola, ma per ora sono contenta di quello che ho fatto e di essermi confrontata alla pari con le più forti al mondo. Agli, esclusi gli ultimi due anni, non ho mai brillato per cui ci tengo a ...