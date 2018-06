Sanzioni a Mosca | l' alt della Nato all' Italia Ora gli Usa attendono Roma al varco

Ambasciatore Usa Nato - Sanzioni restano finché Mosca non cambia : "L'Italia è uno dei nostri più forti alleati" nella Nato , ma "sulla Russia crediamo che le sanzioni vadano mantenute fino a quando Mosca non cambierà il suo comportamento". Lo ha detto l'ambasciatrice ...

Mosca - bene Conte sulle Sanzioni : ANSA, - Mosca , 5 GIU - Le parole del presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte sulla rimozione delle sanzioni alla Russia sono "positive" ma per ora "non sopravvalutiamo i segnali che arrivano ...

Vienna sosterrà Sanzioni anti-Mosca da presidente Ue :

L’ambasciatore Usa : “Le Sanzioni a Mosca non danneggiano l’economia italiana” : Le sanzioni alla Russia ci sono perché «Mosca ha invaso uno Stato sovrano, l’Ucraina. E devono restare». Washington non indietreggia né ammorbidisce la sua posizione. E quella che lancia L’ambasciatore Usa in Italia Lewis M. Eisenberg parlando a diplomatici e politici (in sala c’è fra gli altri Manlio Di Stefano, responsabile della politica estera ...