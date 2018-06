Sanità : Confartigianato Veneto - su Welfare Day 2018 Censis il 'pollo di Trilussa' è fuorviante : Venezia, 7 giu. (AdnKronos) - “Il cosiddetto metodo del “pollo di Trilussa” -una banalizzazione della statistica che in realtà è una scienza molto più complessa e precisa- è decisamente il meno adatto per descrivere fenomeni complessi. E diventa addirittura forviante se, come nel caso del rapporto C