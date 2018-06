Salvini | ' Sono favorevole a reintrodurre il servizio militare' - Leva | cosa dice la legge

Salvini : “Gli immigrati regolari che rispettano la nostra cultura sono benvenuti - gli altri a casa” : "Gli immigrati regolari e per bene che sono qua per costruirsi un futuro portando rispetto a una cultura che spalanca loro le porte sono i benvenuti. Non hanno niente da temere. Chi scappa dalla guerra ha in casa mia, casa sua", ha dichiarato questa sera Matteo Salvini durante un comizio elettorale tenuto a Brindisi.Continua a leggere : "Glie per bene chequa per costruirsi un futuro portando rispetto a unache spalanca loro le porte. Non hanno niente da temere. Chi scappa dalla guerra ha in casa mia, casa sua", ha dichiarato questa sera Matteodurante un comizio elettorale tenuto a Brindisi.Continua a leggere

"Salvini e Di Maio si sono incontrati nella mia cucina" : così è nato il governo Conte : 'Il governo del cambiamento? È nato in una cucina da incubo', a rivelarlo è il settimanale Oggi . Nel numero in edicola da giovedì 7 giugno, la rivista svela in esclusiva un 'gustoso' retroscena sulla ...

Migranti - Salvini : "Faremo centri per rimpatri chiusi - basta gente a spasso". Sono già previsti dal decreto Minniti : Il governo realizzerà dei centri per i rimpatri "chiusi affinché la gente non vada a spasso per le città". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini ai cronisti in Transatlantico, sottolineando che "la gente non vuole avere dei punti dove uno esce alle 8 della mattina, rientra alle 10 la sera e durante il giorno non si sa cosa fa e fa casino", ha detto il capo del Viminale riferendosi presumibilmente ai ...

MIGRANTE UCCISO IN CALABRIA/ Sacko Soumalya - dove sono Salvini e Di Maio? : Sacko Soumalya, del Mali, è stato UCCISO in un'area industriale dismessa di San Calogero , VV, . Non si faccia propaganda, ma il governo deve parlare.

Salvini : "Tunisia? Non tutti galeotti ma ci sono anche quelli. Immigrazione incontrollata porta a scontro sociale" : "Io guardando i numeri ho detto che ci arrivano persone perbene e persone meno per bene qualcuno in Tunisia si è offeso, sbagliano". Matteo Salvini prova con i cronisti, dopo un comizio a Fiumicino, a smorzare la polemica che sfiora l'incidente diplomatico con la Tunisia sul temi dei migranti. E sull'omicidio del giovani immigrato sindacalista nella Piana di Gioia Tauro, il ministro dell'Interno afferma: ...

Salvini tenta di convincere gli italiani che la loro sciagura sono immigrati e rom : Dopo mesi di campagna elettorale e 80 giorni di attesa post voto, siamo giunti al punto di saturazione davanti a certi slogan, il cui solo obiettivo, inutile nasconderlo, è quello di anestetizzare la piazza davanti alle sfide che il Paese è chiamato ad affrontare. Appare chiara la difficoltà del nuovo governo a cambiare il registro e la scelta di mantenere intatta la drammatizzazione di un Paese in macerie e la messinscena del consenso da ...