Salvini sale sulla navetta dell' aeroporto | passeggeri cantano | Bella ciao

Roma - Salvini sale sul bus accolto da "Bella ciao" : il ministro se la ride : Un video mostra il leader leghista su una navetta in aeroporto insieme ad un gruppo di sindacalisti che intonano la canzone

Il Pd si mobilita anche nel Salento per sostenere Mattarella. Intanto - D'Alema attacca Salvini : "Ha bluffato : voleva andare al voto" : LECCE Il Pd scende in piazza anche nel Salento, dopo le frizioni romane per il no a Conte del Capo dello Stato Mattarella: la Lega voleva Savona all'Economia, ma non c'è stato nulla da fare. Più di tutti potè lo spread. " I circoli del PD di Martano, Corigliano, Martignano, Carpignano Salentino, Castrignano dei Greci , Melendugno, Calimera, ...

Governo : Salvini - spread sale perchè vogliono pezzettini Italia : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Notizie fondate ci dicono che c’è qualcuno che sta puntando su una sconfitta dell’Italia, sia in Europa sia Oltremanica c’è qualcuno che sta svendendo, svendendo, svendendo per comprarsi pezzettini d’Italia sotto costo. E spero che il Paese si unisca, la politica si unisca, per evitare che gli ultimi pezzi buoni delle aziende Italiane vengano svenduti a gente che arriva ...

Governo : Salvini - spread sale perchè vogliono pezzettini Italia : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Notizie fondate ci dicono che c’è qualcuno che sta puntando su una sconfitta dell’Italia, sia in Europa sia Oltremanica c’è qualcuno che sta svendendo, svendendo, svendendo per comprarsi pezzettini d’Italia sotto costo. E spero che il Paese si unisca, la politica si unisca, per evitare che gli ultimi pezzi buoni delle aziende Italiane vengano svenduti a gente che arriva ...

Sale lo Spread. Salvini a FI : no ad alleanza con chi non vuole cambio passo in Ue : Il leader della Lega: Mi piacerebbe moltissimo ricandidare Savona, Sapelli e Conte - Apre già impennnandosi stamani lo spread: il differenziale tra i Btp decennali italiani e i Bund tedeschi parte a ...

Matteo Salvini a Radioanch'io Rai : "Lo spread sale? Non volevano il nostro governo a prescindere" : ...il leader della Lega Matteo Salvini a Radio anch'io replica a chi gli chiede di commentare i retroscena secondo i quali avrebbe tenuto il punto sul nome di Paolo Savona come ministro dell'Economia, ...

Governo - Cottarelli al Colle alle 11.30. Salvini : se Berlusconi lo vota addio alleanza. Risale lo spread : Fine settimana politico convulso e dagli sbocchi ancora da decifrare. Il presidente Mattarella boccia la candidatura di Paolo Savona al Tesoro scatenando l’ira di Salvini e Di Maio: «Allora il voto non conta nulla». Conte rimette il mandato aprendo una crisi istituzionale difficile da gestire. Il Quirinale convoca l’ex commissario alla Spending review Carlo Cottarelli mentre i vertici M5S e Fdi ipotizzano la strada dell’impeachment contro il ...

Cottarelli sale al Quirinale alle 11.30. Salvini : 'Se Berlusconi lo vota addio alleanza' : Salta il governo M5S-Lega dopo la rinuncia del premier incaricato Giuseppe Conte per il veto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla nominma di Paolo Savona a ministro dell'Economia . L'ex commissario alla spending review Carlo Cottarelli stamani alle 11.30 salirà al Quirinale per ricevere il nuovo incarico di formare un esecutivo che porti l'Italia di nuovo al voto. Il ...

Cottarelli alle 11.30 sale al Quirinale Video Salvini : «Se Berlusconi lo vota addio alleanza» : Salta il governo M5S-Lega dopo la rinuncia del premier incaricato Giuseppe Conte per il veto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla nominma di Paolo Savona a ministro dell'Economia . L'ex commissario alla spending review Carlo Cottarelli stamani alle 11.30 salirà al Quirinale per ricevere il nuovo incarico di formare un esecutivo che porti l'Italia di nuovo al voto. Il ...

Cottarelli sale al Quirinale alle 11.30. Salvini : «Se Berlusconi lo vota addio alleanza» : Salta il governo M5S-Lega dopo la rinuncia del premier incaricato Giuseppe Conte per il veto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla nominma di Paolo Savona a ministro...

Cottarelli sale al Quirinale alle 11.30. Salvini : «Se Berlusconi lo vota addio alleanza» : Salta il governo M5S-Lega dopo la rinuncia del premier incaricato Giuseppe Conte per il veto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla nominma di Paolo Savona a ministro...

La delusione di Casaleggio & C. «Salvini ci ha usati» : «Salvini ci ha usato per i suoi fini». La delusione degli uomini vicini a Davide Casaleggio è riassumibile in un bisbiglio dal sapore amaro. Amaro come il calice di prosecco che il figlio del ...

Verso il No del Quirinale a Savona. Dopo Di Maio e Salvini - Conte da Mattarella - sale il rischio voto : Fonti 5Stelle danno certo il veto del Quirinale. Il premier incaricato, convocato formalmente da Mattarella, porterà la lista dei ministri che contiene il nome di Savona all’Economia...

Renzi : "Sale lo spread? Colpa di Di Maio e Salvini" Nyt : unica qualità Conte eseguire ordini Lega-M5s : "Se l'Italia, la quarta economia dell'Ue, inizia a sfidare le regole dell'Unione e chiede di rinegoziare i termini della sua adesione, sarà più difficile tenere gli altri membri in riga", afferma il ...