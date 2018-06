Salvini | La Nato noi la paghiamo | difenda i nostri confini

Salvini : sanzioni a Russia inutili - Nato ci aiuti con migranti : Roma, 7 giu. , askanews, Matteo Salvini ritiene le sanzioni contro la Russia 'inutili' e invita piuttosto la Nato a contribuire a frenare 'l'aggressione in corso' nel Mediterraneo. Il vicepremier e ...

Governo M5s-Lega - ultime notizie/ Conte-Di Maio “nella Nato ma dialogo Russia” : Salvini - lite con Forza Italia : Governo Conte, ultime notizie Lega-M5s: Di Maio, "stiamo nella Nato ma dialogo con la Russia". Premier verso il G7, Salvini litiga con Forza Italia: a rischio centrodestra?(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 10:30:00 GMT)

Sicilia - candidato di Salvini nipote del condannato per mafia : ‘Non si scelgono i parenti’. Candiani : ‘Noi Legione straniera’ : Il candidato sindaco di Maletto ha uno zio condannato per fatti di mafia. E la prima visita di Matteo Salvini in Sicilia da ministro dell’Interno finisce inevitabilmente sotto il fuoco incrociato delle polemiche. E dire che il leader della Lega non è arrivato neanche a mettere piede nel piccolo comune in provincia di Catania, noto soprattutto per le coltivazioni di fragole. A causa dei numerosi impegni, infatti, Salvini si dovuto solo ...

"Salvini e Di Maio si sono incontrati nella mia cucina" : così è nato il governo Conte : 'Il governo del cambiamento? È nato in una cucina da incubo', a rivelarlo è il settimanale Oggi . Nel numero in edicola da giovedì 7 giugno, la rivista svela in esclusiva un 'gustoso' retroscena sulla ...

Conte al Senato si fa portavoce del contratto Salvini-Di Maio. «Mai in discussione l’uscita dall’euro» : Con 171 voti favorevoli, 117 contrari e 25 astenuti il Senato ha dato ieri la fiducia al governo di Giuseppe Conte. Nel suo intervento il presidente del Consiglio ha elencato i punti salienti del contratto siglato tra M5S e Lega alla base dell’accordo di maggioranza giallo-verde senza però fornire dettagli su euro, pace fiscale, Sud, infrastrutture ...

Matteo Salvini ai giornalisti in Senato : "Non siamo stati eletti per far scattare l'aumento dell'Iva" : "Sicuramente non siamo stati eletti per aumentare l'Iva e le tasse". Così Matteo Salvini, rispondendo alla domande dei cronisti al Senato. "L'unica cosa da non fare è svendere a pezzettini Alitalia: il turismo è il nostro petrolio e noi non possiamo non avere una compagnia di bandiera forte. Questo è poco ma sicuro, se Serve anche con l'intervento dello Stato", ha aggiunto il ministro dell'Interno.Quanto ai migranti ...

Salvini da Fiumicino : “Mi ha telefonato Orban - insieme a lui cambieremo le regole di questa Europa” : Era a Fiumicino per sostenere alle comunali il candidato leghista William De Vecchis, ma da ministro dell’Interno ha parlato anche di altro, in primis di migranti e di Europa. “Oggi ho avuto una telefonata cordiale con il primo ministro ungherese Viktor Orban: lavoreremo per cambiare le regole di questa Unione europea” ha detto il segretario della Lega nel comizio elettorale sul litorale romano. La prima prova è già fissata: ...

Giorgio Napolitano - la lettera al Senato per Di Maio e Salvini : 'Il governo non deve ingannare l'Europa' : Attraverso una lettera alla presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, Re Giorgio non ha resistito alla tentazione di dire la sua sulla situazione politica e naturalmente il suo giudizio su ...

Salvini in Sicilia : parlerò coi governatori per i centri di espulsione in ogni regione : La canicola, già estiva, del primo pomeriggio Siciliano non consente di indossare giacca e cravatta. Ma, scendendo dalla blindata dentro il piazzale dell’hotspot di Pozzallo, il neo ministro dell’interno Matteo Salvini è come se avesse indossato la grisaglia ministeriale dopo aver abbandonato da qualche parte la mitica felpa. Come aveva già fatto p...

Aprire nuovi centri per i migranti. Salvini dovrà sfidare i suoi governatori : La prima prova del fuoco sarà l’apertura dei centri di identificazione ed espulsione. La prima battaglia in cui rischia di bruciarsi sarà convincere i tanti amministratori leghisti, e non solo, ad accettare di averli nei propri territori. A Matteo Salvini sono bastati due giorni al Viminale per capire che passare dalle promesse elettorali all’azion...

Salvini-Di Maio - è nato il governo che non si doveva fare : Il governo più demonizzato, prima di nascere, nella storia delle democrazie liberali dell’occidente alla fine è nato e la vigilia del 2 giugno i suoi ministri hanno giurato davanti al presidente della Repubblica. A giurare nel corso di un ventennio (per limitarsi alla seconda Repubblica) sono sfilati presidenti del Consiglio e ministri tra i più “inimmaginabili”, in primo luogo sotto il profilo dell’onorabilità richiesta ...

Standing ovation per Salvini alla riunione della Lega ma la protesta contro Mattarella si sposta in aula in Senato : A due giorni dall'inizio della 'guerra totale contro Sergio Mattarella, Matteo Salvini serra i ranghi della Lega. Stamane il segretario ha riunito prima i deputati e i Senatori, riunione avviata con una Standing ovation corale per lui. E poi il consiglio federale della Lega: riunione breve per fare il punto della situazione e soprattutto dei rapporti (burrascosi) con Forza Italia. Ma ora la battaglia si sposta in Senato. Nel pomeriggio l'aula ...

Di Maio in tv : no a un governo nato in provettaIl Colle a M5s : mai arrivati nomi diversi da SavonaSalvini : con Cottarelli torna il Pd al governo : Di Maio a "Pomeriggio 5" ricostruisce la fine del tentativo Conte: "Al Colle abbiamo fatto arrivare altri nomi come Bagnai e Siri per il ministero dell'Economia ma nessuno ci ha ascoltato".