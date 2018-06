Salvini in Sicilia | se il ministro dell’Interno non trova tempo per parlare di mafia

Sicilia - candidato di Salvini nipote del condannato per mafia : ‘Non si scelgono i parenti’. Candiani : ‘Noi Legione straniera’ : Il candidato sindaco di Maletto ha uno zio condannato per fatti di mafia. E la prima visita di Matteo Salvini in Sicilia da ministro dell’Interno finisce inevitabilmente sotto il fuoco incrociato delle polemiche. E dire che il leader della Lega non è arrivato neanche a mettere piede nel piccolo comune in provincia di Catania, noto soprattutto per le coltivazioni di fragole. A causa dei numerosi impegni, infatti, Salvini si dovuto solo ...

Salvini all'attacco sui migranti : 'Basta con la Sicilia campo profughi d'Europa' : Il neo ministro dell'Interno dalla Sicilia: ' L'Italia dirà no alla riforma dei regolamenti sull'imigrazione' ha detto nel giorno in cui altri due naufragi nel Mediterraneo hanno provocato oltre 50 ...

Salvini in Sicilia : parlerò coi governatori per i centri di espulsione in ogni regione : La canicola, già estiva, del primo pomeriggio Siciliano non consente di indossare giacca e cravatta. Ma, scendendo dalla blindata dentro il piazzale dell’hotspot di Pozzallo, il neo ministro dell’interno Matteo Salvini è come se avesse indossato la grisaglia ministeriale dopo aver abbandonato da qualche parte la mitica felpa. Come aveva già fatto p...

Salvini : “Basta alla Sicilia campo profughi d’Europa. Tunisia spesso esporta galeotti” : “Basta alla Sicilia campo profughi d'Europa. Non assisterò senza far nulla a sbarchi su sbarchi su sbarchi. Servono centri per espellere”. È quanto ha detto da Catania il nuovo ministro dell'Interno Matteo Salvini. Parlando della Tunisia ha aggiunto: “È un Paese libero e democratico che non sta esportando gentiluomini ma spesso e volentieri esporta galeotti”.Continua a leggere

Salvini a Tgcom24 : "Sui migranti no linea dura ma del buon senso. La Sicilia non può essere il campo profughi d'Europa" | Guarda il video : Sui migranti "adotteremo una linea di buon senso" ma "l'Italia e la Sicilia non possono essere prese per il capo profughi d'Europa" e "non assisterò senza far nulla a sbarchi su sbarchi". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini incontrando i sostenitori a Catania prima di andare a Pozzallo