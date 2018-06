Salvini : «Favorevole a reintrodurre il servizio militare. Dazi? Trump argina la Germania» : Matteo Salvini , arrivando a Palazzo Chigi per il Consiglio dei ministri, ha affrontato numerosi temi. A chi gli chiedeva se fosse favorevole ad incrementare il servizio civile, il vicepremier ha...

Matteo Salvini : "Favorevole alla reintroduzione del servizio militare" : "Personalmente sono anche per reintrodurre il servizio militare". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini arrivando a palazzo Chigi a chi gli chiedeva se fosse favorevole ad incrementare il servizio civile.Salvini parla poi delle sanzioni alla Russia: "Il mio governo preoccupa la Nato per le sanzioni alla Russia - dice -? E perchè? Anzi a me piacerebbe che gli organismi internazionali di cui facciamo parte e a cui ...