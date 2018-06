: Dico io a Salvini: Da che parte stai tra i dazi di Trump e gli operai di Terni? Esci dai tuoi tweet e vieni a confr… - maumartina : Dico io a Salvini: Da che parte stai tra i dazi di Trump e gli operai di Terni? Esci dai tuoi tweet e vieni a confr… - maumartina : I #dazi di Trump colpiscono anche le nostre produzioni. E Salvini dopo tanta propaganda tace. Ora chi paga il conto… - AlessiaMorani : Lo statista duro e puro #Salvini è riuscito a dire una sillaba sui #dazi del suo amico #Trump? #neuro -

"Personalmente sono anche per reintrodurre il servizio militare". Così il ministro dell'Interno,, al suo arrivo a P.Chigi per il CdM,ha risposto a chi gli chiedeva se fosse favorevole ad incrementare il servizio civile. Poi è tornato sul tema delle sanzioni alla Russia: "Le sanzioni non risolvono nulla" mentre è "fondamentale" per noi il dialogo". IUsa? "Penso che le politiche di Trump siano soprattutto per arginare la prepotenza tedesca e l'Italia non deve subire né l'una né l' altra"."Va protetto ilin".(Di giovedì 7 giugno 2018)