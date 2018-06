Salvini ' Basta migranti dei Cie a spasso per le città' Succede davvero

Matteo Salvini : basta migranti a spasso : Il ministro dell'interno Matteo Salvini annuncia che saranno aperti dei Centri per i rimpatri "chiusi affinche la gente non vada a spasso per la città

Migranti - Salvini : “Faremo centri per rimpatri chiusi - basta gente a spasso”. Sono già previsti dal decreto Minniti : Il governo realizzerà dei centri per i rimpatri “chiusi affinché la gente non vada a spasso per le città”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini ai cronisti in Transatlantico, sottolineando che “la gente non vuole avere dei punti dove uno esce alle 8 della mattina, rientra alle 10 la sera e durante il giorno non si sa cosa fa e fa casino”, ha detto il capo del Viminale riferendosi presumibilmente ai ...

Migranti - Salvini insiste : “La pacchia è strafinita. Basta coi clandestini in albergo a guardare la tv” : “Confermo che è strafinita la pacchia per chi ha mangiato per anni alle spalle del prossimo: ci sono 170mila presunti profughi che stanno in albergo a guardare al tv”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, al Senato. “Oggi a Lussemburgo – ha aggiunto Salvini – abbiamo fermato una controriforma” sul Regolamento di Dublino “che avrebbe ulteriormente penalizzato l’Italia. Non ...

Pd - Matteo Renzi : "Convocheremo ministro Trenta a Copasir"/ "Salvini? Basta polemiche - rappresenta un Paese" : Pd, Matteo Renzi: "Convocheremo ministro Trenta a Copasir. Salvini? Non crei polemiche, ora rappresenta un Paese". Le ultime notizie.