Salvini accolto sul bus al canto di Bella ciao

: Matteo Salvini super accolto all’assemblea generale di Confcommercio! - LegaSalvini : Matteo Salvini super accolto all’assemblea generale di Confcommercio! - MerlyLaMerla : RT @Iperbole_: A Fiumicino, nel bus che portava all'aereo, Salvini accolto da alcuni passeggeri con 'Bella ciao'. Vedendo la sua reazione… - adatorelli : RT @Iperbole_: A Fiumicino, nel bus che portava all'aereo, Salvini accolto da alcuni passeggeri con 'Bella ciao'. Vedendo la sua reazione… -

(Di giovedì 7 giugno 2018) Matteo, neo ministro dell’Interno, alle prese con una contestazione pacifica. Salito su un bus navetta dell’aeroporto di Roma Fiumicino per raggiungere Brindisi, il leader della Lega è statoda un gruppo di sindacalisti che sul mezzo hanno intonato, aiutati anche da altri viaggiatori, “”.si è recato a Brindisi per sostenere il candidato sindaco del Carroccio, Massimo Ciullo, e alla contestazione musicale ha reagito subito con un sorriso sulle labbra. Poco dopo, invece, tramite il proprio profilo Twitter ha replicato così ai sindacalisti: "Un Maalox per i compagni della Cgil", il cinguettio accompagnato da una faccina sorridente. PROSEGUI LA LETTURAsul bus aldi "" é stato pubblicato su Polisblog.it alle 10:23 di Thursday 07 June 2018