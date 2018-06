Saluto romano in foto di classe - è polemica : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – “Visto che i ragazzi erano sorridenti e in posa (non avevano dunque volontà di violenza) né hanno testimoniato ‘la volontà di ricostituzione di organizzazioni fasciste’ in relazione al momento e all’ambiente”, il Saluto fascista “va inquadrato tra le libertà di espressione e di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite”. Citando una sentenza della ...

Saluto romano in foto classe - 'goliardia' : ANSA, - ROMA, 6 GIU - "Un atto goliardico". Così la preside di un liceo romano ha definito il Saluto fascista di alcuni studenti, immortalato da una foto di classe, non prendendo provvedimenti. Lo ...

Udine passa al centrodestra - il candidato FdI Ugo Falcone festeggia facendo il Saluto romano : Il papabile futuro consigliere comunale di Udine ha festeggiato la vittoria del neo-sindaco di centrodestra, Pietro Fontanini, facendo il saluto romano. Il video dei festeggiamenti ha fatto il giro del web e scatenato un'accesissima polemica.Continua a leggere

Udine - il centrodestra conquista l’ultima roccaforte Pd. Il candidato Ugo Falcone (FdI) festeggia col Saluto romano : Un video che riprende alcuni momenti dei festeggiamenti per la vittoria di Pietro Fontanini, candidato del centrodestra per la poltronissima di Udine, immortala il segretario cittadino di Fratelli d’Italia Ugo Falcone (in lizza per un posto in giunta) mentre ostenta ripetutamente il saluto romano al grido di “Udine rialzati”. Falcone insegna italiano, storia e geografia in una scuola secondaria oltre a lavorare nel campo dei ...

Milano - in mille per ricordare Ramelli e Pedenovi : Saluto romano davanti alla lapide : Poco più di un migliaio di persone si sono riunite in viale Argonne, a Milano, per commemorare Sergio Ramelli ed Enrico Pedenovi, i due militanti di destra uccisi rispettivamente nel 1975 e nel 1976 ...

Milano - Saluto romano a corteo destre : ANSA, - Milano, 29 APR - Centinaia di persone oggi pomeriggio hanno teso il braccio per il saluto romano gridando "Presente" davanti alla lapide che commemora Sergio Ramelli, a Milano. E sono stati ...

Commemorazione - Saluto romano davanti alla lapide di Ramelli / FOTO : Milano, 29 aprile 2018 - Una folla di militanti di destra ha preso parte alla manifestazione per l'anniversario della morte di Sergio Ramelli , militante del Fronte della Gioventù ucciso non ancora ...