Salute & Tecnologia | l’Apple Watch monitorerà i sintomi del Parkinson

Salute & Tecnologia : rimanere connessi anche di notte - la mancanza di sonno costa miliardi : Una ricerca pubblicata su “Sleep“, condotta da David Hillmann dell’ospedale Sir Charles Gairdner di Perth e presidente della Sleep Health Foundation, ha esaminato i costi finanziari, la perdita di produttività, assenteismo e inefficienza, come conseguenze della mancanza di sonno, in gran parte legata ai progressi delle comunicazioni attraverso i fusi orari: è ormai diventata un’epidemia di scala mondiale, che costa ...

Salute & aspettativa di vita : aumenta il tasso di mortalità negli Stati Uniti : I dati preliminari dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie rivelano dati preoccupanti per la Salute della popolazione negli Stati Uniti: lo scorso anno il tasso di mortalità è aumentato. Se i risultati dovessero essere confermati, sarebbe il terzo anno consecutivo in cui l’aspettativa di vita cala tra i cittadini dell’Unione. Dal 2016 al 2017 la mortalità è salita di meno dell’1%, ma considerando che nel ...

Ambiente & Salute : la dieta mediterranea ci protegge dall’inquinamento : Secondo una ricerca condotta presso la New York University e presentata nell’ambito del meeting dell’American Thoracic Society, la dieta mediterranea protegge dagli effetti dell’inquinamento: attenuerebbe infatti gli effetti negativi dello smog sulla Salute, come ad esempio l’aumento di mortalità per cause cardiovascolari. Lo studio ha coinvolto per 17 anni 548.699 persone, di età media 62 anni: il campione è stato diviso ...

Beatrice Lorenzin : "Tennis&Friends è binomio vincente sport-Salute" : Il ministro uscente della Salute Beatrice Lorenzin ha tagliato il nastro della manifestazione Tennis and Friends Master Special Edition agli Internazionali d'Italia di tennis.

Ambiente & Salute - Greenpeace : fare luce sulle formulazioni commerciali a base di glifosato : Commentando l’annuncio dell’Istituto Ramazzini sul nuovo studio a lungo termine sul glifosato, per dare risposte sui possibili impatti sulla Salute ad esso legati, incluso il suo potenziale cancerogeno, la responsabile della campagna agricoltura di Greenpeace Italia Federica Ferrario afferma: “L’aspetto importante di questo studio è che vuole essere totalmente indipendente e che ha lo scopo di verificare, piuttosto che nascondere, gli ...

Salute & Tecnologia : pronta la mano che piega le dita come quella naturale : E’ stata presentata questa mattina a Roma, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta presso il Parlamentino Inail di via IV Novembre, la nuova mano protesica di derivazione robotica sviluppata dal Rehab Technologies Lab, il laboratorio congiunto nato nel dicembre 2013 dalla collaborazione tra l’Inail e l’Istituto italiano di Tecnologia (IIT). All’evento hanno preso parte il presidente e il direttore generale ...

Tennis & Friends - 'Bene intesa Adnkronos Salute-Iss contro fake news' : Sia perché mette in condizioni i cittadini di seguire strade sbagliate, sia perché mette in dubbio quanto dichiarato dalla scienza medica. Questo strumento messo in campo è fondamentale e va ...

Tennis & Friends - 'Bene intesa Adnkronos Salute-Iss contro fake news' - : Sia perché mette in condizioni i cittadini di seguire strade sbagliate, sia perché mette in dubbio quanto dichiarato dalla scienza medica. Questo strumento messo in campo è fondamentale e va ...

Tennis & Friends - 'Bene intesa Adnkronos Salute-Iss contro fake news' : Sia perché mette in condizioni i cittadini di seguire strade sbagliate, sia perché mette in dubbio quanto dichiarato dalla scienza medica. Questo strumento messo in campo è fondamentale e va ...

Tennis & Friends - “Bene intesa Adnkronos Salute-Iss contro fake news” : Napoli, 5 mag. (Adnkronos) – L’agenzia di stampa Adnkronos Salute in partnership con l’Istituto Superiore di Sanità ha firmato un protocollo d’intesa contro la diffusione di fake News in campo medico. Un tema che ha interessato anche i partecipanti all’evento “Tennis & Friends” a Napoli. L’ideatore della manifestazione, Giorgio Meneschincheri, ha affermato: “Parlare di sanità e salute nei ...

Tennis & Friends - "Bene intesa Adnkronos Salute-Iss contro fake news" : Napoli, 5 mag. , Adnkronos, - L'agenzia di stampa Adnkronos Salute in partnership con l'Istituto Superiore di Sanità ha firmato un protocollo d'intesa contro la diffusione di fake News in campo medico.

Tennis & Friends - "Bene intesa Adnkronos Salute-Iss contro fake news" : L'agenzia di stampa Adnkronos Salute in partnership con l'Istituto Superiore di Sanità ha firmato un protocollo d'intesa contro la diffusione di fake News in campo medico. Un tema che ha interessato ...

Salute - da Piovani a Bonolis a ‘Tennis&friends’ : vip in campo per la prevenzione : Si autodefiniscono ironicamente ”specchietti per le allodole” i vip che numerosi hanno partecipato alla prima edizione di ”Tennis & Friends” a Napoli. Tra i tanti Neri Marcoré, Paolo Bonolis, Max Giusti, Veronica Maya, Amadeus e il maestro Nicola Piovani. Tutti nel capoluogo campano per aiutare a diffondere il messaggio della prevenzione. Piovani in particolare ha sottolineato: “La prevenzione è anche un ...

Salute & Ambiente - OMS : nel mondo 9 persone su 10 respirano aria inquinata : Nel rapporto annuale, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha rilevato che nel mondo nove persone su dieci respirano aria inquinata, e sono 7 milioni l’anno i morti dovuti a questa causa. L’OMS ha analizzato i dati di 4.300 città in 100 Paesi diversi focalizzandosi sull’inquinamento atmosferico e su quello indoor: l’aria inquinata causerebbe il 24% di tutte le morti per attacco cardiaco, del 25% degli ictus ...