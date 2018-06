Salute | in Italia 200mila celiaci | ma ben 6 milioni evitano il glutine

Salute e agricoltura - G4A Milan 2018 : un progetto per le startup italiane più interessanti e innovative : Al via la seconda edizione di G4A Milan 2018, iniziativa promossa da Bayer per individuare le startup italiane più interessanti e innovative nei settori in cui opera Bayer: Salute e agricoltura. Il programma vedrà la collaborazione di partner come IBM Italia che metterà a disposizione programmi dedicati e strumenti tecnologici per il percorso di accelerazione, oltre a startupBootCamp Foodtech, acceleratore food e agritech. Realtà imprenditoriali ...

Salute : pediatri italiani a convegno a Siracusa - invitato il Ministro Grillo : E’ davvero ricco di spunti interessanti il XXX Congresso Nazionale della Società Italiana di pediatria Preventiva e Sociale, di scena da domani al 10 giugno prossimi a Siracusa, nominata per l’occasione “Capitale dell’Infanzia 2018” e che lo storico Tito Livio definisce “La più bella e la più nobile tra le città greche”. Al Congresso è stato invitato il nuovo Ministro della Salute, On. Giulia Grillo. Oltre 100 i relatori e più di 700 gli esperti ...

Salute - un italiano su dieci si indebita per curarsi : 7 milioni di italiani si indebitano per curarsi . La spesa sanitaria privata continua a lievitare, raggiungendo nel 2017 40 miliardi di euro , +2,9%, con un aumento medio tra il 2013 e il 2017 pari al ...

Salute : arti marziali contro patologie infantili - ‘Rabbi G’ in Italia : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – Un colpo di karate o di judo contro la malattia, specie quando colpisce i più piccoli. E’ l’obiettivo dell’associazione ‘Kids Kicking Cancer’, fondata da Rabbi Elimelech Goldberg, “Rabbi G”, come viene confidenzialmente chiamato, organizzazione che con la sua presenza presso ospedali e strutture extra-ospedaliere, mette a disposizione le conoscenze in materia di arti ...

Salute : arti marziali contro patologie infantili - ‘Rabbi G’ in Italia (2) : (AdnKronos) – Elimelech Goldberg è professore al dipartimento di pediatria della Wayne State University School of Medicine di Detroit, cintura nera nell’arte marziale coreana Choi Kwang Do e rabbino emerito alla Young Israel di Southfield (Michigan) dove ha servito per circa 20 anni. Ha perso una figlia di 2 anni a causa della leucemia e proprio in seguito a questo immenso dolore e nella ricerca di azioni concrete per aiutare chi sta ...

Salute : arti marziali contro patologie infantili - ‘Rabbi G’ in Italia (3) : (AdnKronos) – La visita di Rabbi G in Italia avrà luogo per tutta la prossima settimana. Martedì, a Roma, alle 11 sarà al Policlinico Gemelli, nel pomeriggio all’Umberto I. Mercoledì, alle 18,15, presenzierà a Milano ad una tavola rotonda su “Terapia del dolore attraverso meditazione e respiro” al Memoriale della Shoa, auditorium Nissim, in piazza Edmond J. Safra.Giovedì e venerdì di nuovo nella capitale, rispettivamente ...

Salute - melanoma : in 5 anni aumento del 34% dei casi in Italia : In Italia in 5 anni i casi di melanoma sono aumentati del 34%: nel 2017 ne sono stati stimati 14mila, erano 10.400 nel 2013. Nel trattamento di questo tumore della pelle l’arrivo dell’immunoterapia e della target therapy ha rappresentato una vera e propria rivoluzione, passando dal 25% dei pazienti vivi a un anno dalla diagnosi (con una sopravvivenza media per la malattia avanzata di 6-9 mesi) all’attuale 70%. Con chiari vantaggi a lungo ...

Salute : anoressia e ‘binge eating’ per 3.2 milioni di adolescenti italiani : In espansione tra i giovani il ‘binge eating’, la grande abbuffata compulsiva in meno di mezz’ora, ma anche l’anoressia e la bulimia. I disturbi dell’alimentazione, a cui è dedicata la Giornata mondiale di sabato 2 giugno, mietono sempre più baby-vittime. “Sono in aumento i bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni che accusano problemi anche seri con il cibo – rivela Laura Dalla Ragione, docente di ...