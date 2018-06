Salute | dall’8 al 10 giugno la città di Perugia protagonista della prevenzione

meteoweb.eu

: RT @perilTuocuore: Metti il #Cuore in cassaforte...con la Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare #BancadelCuore2018 ???? Ti aspe… - scorpio66966 : RT @perilTuocuore: Metti il #Cuore in cassaforte...con la Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare #BancadelCuore2018 ???? Ti aspe… - perilTuocuore : Metti il #Cuore in cassaforte...con la Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare #BancadelCuore2018 ???? Ti… - ALittara : Cosa accade al tuo corpo quando stai seduto alla scrivania 8 ore ogni giorno. È un’abitudine pericolosa per la sal… -

(Di giovedì 7 giugno 2018) Riparte il Progetto Nazionale diCardiovascolare, “Truck Tour Banca del Cuore 2018”, promosso dalla Fondazione per il Tuo Cuore – HCF Onlus dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con il patrocinioPresidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Rai – Responsabilità Sociale e di Federsanità-ANCI. Da venerdì 8 a domenica 10dalle ore 9 alle ore 19 un Jumbo Truck appositamente allestito si fermerà per tre giorni a Piazzale Caduti di Superga per offrire a tutti i cittadini la possibilità di sottoporsi ad uno screening cardiologico gratuito. Nello specifico, durante le giornate di manifestazione saranno offerti gratuitamente: screening dicardiovascolare comprensivo di esame elettrocardiografico e screening aritmico; una stampa dell’elettrocardiogramma con tutti i valori pressori ...