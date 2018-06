SABATO 9 GIUGNO 2018 MEZZA NOTTE BIANCA | A COLORI | DEI BAMBINI quarta

La christian rock band torna a Roma in concerto - I The Sun suonano SABATO 9 giugno : I rockettari del Papa tanto amati nelle parrocchie tornano a Roma. I The Sun, la rock band italiana di ispirazione cristiana del momento, faranno tappa a Roma, il 9 giugno alle ore 20.45 presso la ...

SABATO 9 giugno arriva nel Giardino di Palazzo Venezia la grande Festa del BIO : Giunto alla terza tappa di questo Road Show nelle più belle piazze d’Italia, il 9 giugno arriva a Roma il Villaggio del BIO con un ricco palinsesto. All’interno del prestigioso Giardino di Palazzo Venezia, per tutta la giornata, dalle 10 alle 19, si alterneranno eventi per tutte le fasce d’età e degustazioni di prodotti biologici Made in Italy. La giornata avrà ufficialmente inizio alle ore 10 con l’apertura al pubblico; il saluto delle ...

“La terra brucia” : SABATO 16 Giugno a Milano la presentazione del libro che spiega “perché negare il cambiamento climatico minaccia il nostro pianeta” : Sabato 16 Giugno 2018 ore 18.00 presso la Festa di Radio Popolare (Parco Ex Paolo Pini, Via Ippocrate, 20161 Milano) si terrà la presentazione del volume La terra brucia (Hoepli). Insieme all’autore Michael E. Mann saranno presenti Damiano Di Simine, di Legambiente, l’autore della prefazione del volume, Stefano Caserini, Politecnico di Milano e Sylvie Coyaud giornalista scientifica. Il pluripremiato scienziato del clima Michael E. ...

Ascolti TV | SABATO 2 giugno 2018. Cavalli di Battaglia in replica 14% - Finalmente la Felicità 12.6%. L’Anniversario della Festa della Repubblica al 39.2% : Finalmente la Felicità Su Rai1 la replica di Cavalli di Battaglia ha conquistato 2.093.000 spettatori pari al 14% di share. Su Canale 5 Finalmente la Felicità ha raccolto davanti al video 2.302.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Rai2 Una Famiglia all’improvviso ha interessato 1.439.000 spettatori pari al 7.9% di share. Su Italia 1 Transformer 3 ha intrattenuto 1.173.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 Ulisse – Il Piacere della ...

Ascolti TV | SABATO 2 giugno 2018. Cavalli di Battaglia in replica 14% - Finalmente la Felicità 12.6% : Finalmente la Felicità Su Rai1 la replica di Cavalli di Battaglia ha conquistato 2.093.000 spettatori pari al 14% di share. Su Canale 5 Finalmente la Felicità ha raccolto davanti al video 2.302.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Rai2 Una Famiglia all’improvviso ha interessato 1.439.000 spettatori pari al 7.9% di share. Su Italia 1 Transformer 3 ha intrattenuto 1.173.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 Ulisse – Il Piacere della ...

Ascolti TV | SABATO 2 giugno 2018 : Finalmente la Felicità Su Rai1 la replica di Cavalli di Battaglia ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Finalmente la Felicità ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Una Famiglia all’improvviso ha interessato .000 spettatori pari al % di share e Bull .000 (%). Su Italia 1 Transformer 3 ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Ulisse – Il Piacere della Scoperta ha raccolto ...

Roland Garros 2018 : i risultati di SABATO 2 giugno del tabellone maschile. Nadal passeggia e vola agli ottavi - Fognini affronterà Cilic : Andata in archivio un’altra giornata di incontri nel Roland Garros 2018 ed il quadro degli ottavi di finale del tabellone maschile si è ormai definito. Come da pronostico, Rafael Nadal ha superato senza soffrire la testa di serie n.27 del seeding Richard Gasquet. In due ore di gioco, con il punteggio di 6-3 6-2 6-2, i colpi ad effetto di Rafa hanno piegato la resistenza del transalpino, incapace di opporre una valida resistenza alla ...

Roland Garros 2018 : i risultati del tabellone femminile (SABATO 2 giugno). Avanti in due set Simona Halep e Maria Sharapova : Va in archivio anche il day-7 del Roland Garros, che oggi ha visto allinearsi agli ottavi il tabellone del singolare femminile, per il quale sono andati in scena ben 10 incontri dei sedicesimi. Uno dei due rinviati ieri era quello della nostra Camila Giorgi, che ha ceduto il passo alla statunitense Sloane Stephens, capitolando 8-6 alla terza partita. Risolti in due set tutti gli altri incontri: impresa dell’estone Anett Kontavieit che ...

Stasera in TV : i Film di Oggi SABATO 2 Giugno 2018 : Film Stasera in TV: Finalmente la felicità, Senza freni, Sacro GRA, Quei bravi ragazzi, Transformers 3, Giochi di potere, Blindato, Catacombs, Una famiglia all'improvviso

Gigi Proietti torna in TV con Cavalli di Battaglia : stasera SABATO 2 giugno 2018 : Il grande ritorno in TV di Gigi Proietti con uno show spettacolare: orchestra dal vivo, corpo di ballo e tanti grandi ospiti su Rai1

Paolo Fox - Oroscopo oggi : SABATO 2 giugno : Ritorna il consueto appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox. Il noto astrologo è tornato anche questa mattina, sabato 2 giugno 2018, sulle frequenze di Radio LatteMiele con le previsioni e l’Oroscopo per la giornata di oggi. Oroscopo Paolo Fox, le previsioni di sabato 2 giugno 2018 Come se la passano i dodici segni dello zodiaco nella giornata di oggi, sabato 2 giugno 2018? Ecco le indicazioni e le previsioni rivelate da Paolo ...

LIVE Calciomercato - le trattative di oggi in DIRETTA : SABATO 2 giugno. Juventus su de Ligt - l’Inter punta su Nainggolan : CLICCA QUI PER LEGGERE LE trattative DI VENERDI’ 1° GIUGNO Buongiorno agli appassionati di calcio. Seconda giornata dedicata alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione ...

Roland Garros 2018 : tutti gli italiani in campo SABATO 2 giugno Il programma e gli orari : Si completano i match del terzo turno al Roland Garros 2018: Dopo Marco Cecchinato, ci sono altri due azzurri che vanno oggi a caccia degli ottavi di finale nello Slam parigino. Tra gli uomini toccherà a Fabio Fognini, mentre tra le donne scende in campo Camila Giorgi. Sarà proprio il ligure ad avere l’onore di aprire il programma sul Suzanne Lenglen. Fognini affronta il britannico Kyle Edmund, testa di serie numero 16 e numero uno di Gran ...

Roland Garros 2018 oggi (SABATO 2 giugno) : il programma completo e gli orari delle partite. Su che canale vederle in tv : Altra giornata di terzo turno quella che ci apprestiamo a vivere a Parigi, per il Roland Garros 2018. Tante carne al fuoco quest’oggi, più del previsto, visto che alcuni match previsti ieri sono stati rinviati quest’oggi per pioggia. Tra i big in campo il “Re” Rafael Nadal che nel quarto incontro, sul campo Centrale, se la vedrà contro il francese Richard Gasquet. Un match, sulla carta, nettamente ad appannaggio del n.1 ...