Ryanair - maxi multa da 1.85 milioni di euro per caos voli : maxi multa per Ryanair dall'Antitrust. Il garante della concorrenza ha chiuso il procedimento istruttorio contro la compagnia irlandese per la cancellazione dei voli a settembre e ottobre dello scorso ...

Ryanair - maxi multa per cancellazioni di massa : Roma, 7 giu. , AdnKronos, - multa di 1,8 milioni di euro per le cancellazioni dei voli Ryanair, tra settembre e ottobre del 2017. L'Antitrust ha chiuso il procedimento istruttorio, avviato nei ...

Ryanair - maxi multa per cancellazioni di massa : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – multa di 1,8 milioni di euro per le cancellazioni dei voli Ryanair, tra settembre e ottobre del 2017. L’Antitrust ha chiuso il procedimento istruttorio, avviato nei confronti del vettore aereo irlandese, per le ”numerose cancellazioni di voli, in larga misura riconducibili a ragioni organizzative e gestionali già note alla compagnia, non dipendenti da cause occasionali ed esogene al di fuori del suo ...