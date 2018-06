Russia senza sanzioni | quanto ci guadagnerebbe la nostra economia

The Americans - dalla Russia senza amore : al via la sesta e ultima stagione : THE Americans torna con la sesta e ultima stagione dal 4 giugno, in prima visione assoluta su FOX (Sky, 112) il lunedì alle 21:50. Quando 5 anni fa The Americans fu creata dall’ex dipendente della CIA, Joe Weisberg, la serie fu subito apprezzata dalla critica USA per l’accuratezza con cui raccontava la Guerra Fredda, un’epoca che sembrava ormai lontana allo spettatore. La storia dei coniugi Philip e Elizabeth Jennings (Misha e Nadezhda), spie ...

Mondiali Russia - parte regime senza visti : Il regime senza visti è entrato in vigore in Russia in occasione dei Mondiali. Da oggi i tifosi muniti di passaporto del tifoso (Fan ID) potranno entrare in Russia senza bisogno del visto. Lo riporta la Tass citando il ministero delle Comunicazioni. Il passaporto del tifoso permette l’ingresso in Russia dal 4 giugno al 15 luglio e la permanenza sul suo territorio fino al 25 luglio. Inoltre, il regime senza visti è esteso al territorio ...

Mondiali 2018 - Belgio in Russia senza Nainggolan. Radja amaro : "Do fastidio" : Il commissario tecnico belga, Martinez: "Non l'ho convocato per motivi tattici". Il centrocampista giallorosso: "Da oggi sarò il primo tifoso". Di 'italiani' ci saranno Lukaku e Mertens

La Russia chiuderà senza deficit il bilancio del 2018 - : Lo scorso ottobre il ministro delle Finanze Anton Siluanov aveva parlato di eliminazione del deficit di bilancio entro il 2019. Ora le previsioni sono riviste per il meglio: già nel 2018, le entrate ...

USA - ufficio resta senza toilette a causa delle sanzioni contro la Russia - : Il portavoce del National Park Service Mike Litterst ha spiegato che l'edificio storico, che si trova nei pressi del Jefferson Memorial, ha avuto problemi con le pompe delle acque reflue per qualche ...

Ministero Esteri definisce l'essenza del problema delle relazioni tra Russia e Occidente - : La rottura di tali collegamenti torna utile solo a coloro che vogliono vivere in un mondo fittizio, costruito secondo i propri schemi" ha detto Grushko. Di conseguenza, "senza diplomatici, senza un ...

La Russia può vivere senza parmigiano e champagne - ma non senza Telegram : I governi stranieri hanno risposto sdegnati, le aziende si sono limitate ad augurarsi la riattivazione tempestiva dei servizi e i nerd di tutto il mondo hanno reagito con composto disprezzo. Non ...

Russia 2018 - Ibrahimovic : “Ci sarò - senza di me non sarebbe un Mondiale” : Russia 2018, Ibrahimovic: “Ci sarò, senza di me non sarebbe un Mondiale” Ormai non ci sono più dubbi: ci sarà anche la stella di Zlatan Ibrahimovic ai Mondiali. L’annuncio l’ha dato proprio lo stesso attaccante svedese: “Sì, andrò in Russia. È l’unica cosa che posso dire”. Ibra, ora ai Los Angeles Galxy, è pronto a […]

