Russia - Putin in Cina per rafforzare legami sotto pressioni Usa : Il presidente russo Vladimir Putin si appresta a volare in Cina per una visita di Stato diretta a sottolineare come le crescenti pressioni degli Stati Uniti stiano di fatto rafforzando i legami tra i ...

Mondiali Russia - ecco il pronostico di Putin : “Devo ammettere quello che è un dato di fatto: purtroppo negli ultimi tempi la nostra nazionale non ha ottenuto grandi risultati”. Lo ha detto Vladimir Putin in un’intervista pubblicata dal Cremlino. Tra le nazionali favorite al Mondiale, Putin ha indicato Spagna, Argentina, Brasile e Germania. “I pretendenti sono molti” ha detto. “Tra di loro le squadre latinoamericane come il Brasile e ...

L'elogio di Conte alla Russia di Putin : Roma, 5 giu. , askanews, 'Intendiamo preliminarmente ribadire la convinta appartenenza del nostro Paese all'Alleanza atlantica, con gli Stati Uniti d'America quale alleato privilegiato. Saremo fautori ...

Putin : la Russia è interessata alla prosperità dell'Unione Europea - : Delle relazioni tra la Russia e l'Unione Europea ha parlato al canale ORF il capo dello stato russo Vladimir Putin. Ha sottolineato che Mosca non avrebbe alcuna ragione di sperare nella divisione dell'...

Salvini : con Putin c'è stima - la Russia non è un nemico : Roma, 4 giu. , askanews, 'Con Putin c'è un legame di stima, ritengo abbia fatto tanto per il suo popolo e con interventi contro il terrorismo islamico, come l'intervento in Siria: e lo dico gratis, ...

Soros : «Il nuovo governo troppo vicino alla Russia di Putin». Salvini : «Vergogna» : Il finanziere al Festival dell’Economia di Trento: «Stretta relazione tra Putin e Matteo Salvini». Il vicepremier: «Mai avuto soldi dalla Russia, è una vergogna che Soros venga invitato in Italia»

Governo - Soros : “Sono preoccupato da vicinanza Lega-M5s alla Russia. Bisogna sapere se Salvini è a busta paga di Putin” : George Soros è “molto preoccupato” della vicinanza dell’esecutivo Cinquestelle-Lega alla Russia. Un argomento, secondo il finanziere ungherese, “su cui si trova d’accordo il nuovo Governo: hanno detto che sono a favore della cancellazione delle sanzioni contro la Russia”. E Soros, ospite del Festival dell’Economia di Trento, chiama direttamente in causa il leader di uno dei due partiti di Governo: “C’è ...

Russia. Il giornalista anti-Putin : “Ho finto la morte cospargendomi di sangue di maiale” : Il giornalista russo Babchenko era stato dato per morto il 30 maggio, ma nella stessa giornata è apparso in diretta tv, raccontando che il suo finto omicidio era stato inscenato con l'aiuto delle autorità ucraine per sventare un piano per assassinarlo. Per questo motivo è stato duramente criticato. Si è difeso così.Continua a leggere

Omicidi - giornalismo e libertà di stampa nella Russia di Putin - : Secondo l'Organizzazione per la protezione dei giornalisti , CPJ, , il Paese sarebbe uno dei più pericolosi per i reporter

Mondiali : Putin non va agli allenamenti della Russia : Vladimir Putin non presenzierà agli allenamenti della nazionale russa prima dell’inizio dei Mondiali. Lo riporta la Tass, citando il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. “Penso sia meglio che il presidente non assista agli allenamenti della nazionale prima dei Mondiali. Nessuno dovrebbe distrarre gli atleti dalla preparazione” ha dichiarato Peskov commentando l’invito rivolto a Putin dal ct della nazionale russa ...

Ucraina - ucciso giornalista russo anti Putin/ Lavoro pericoloso in Russia : oltre duecento le morti sospette : Kiev, ucciso giornalista russo dissidente Arkady Babchenko: si era trasferito in Ucraina dopo "esilio" anti Putin. Mosca, "già ci accusano senza indagini". Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 11:52:00 GMT)

Mondiali : il Ct della Russia invita Putin : Il tecnico della nazionale russa, Stanislav Cercesov, ha invitato Vladimir Putin ad assistere agli allenamenti della squadra in preparazione al mondiale. Lo riporta la Tass. “Lo invitiamo ai nostri allenamenti. Può venire quando vuole . Lo aspettiamo” ha dichiarato Cercesov. La nazionale Russa si trova attualmente in Austria, dove giovedì affronterà la nazionale locale in una partita amichevole. Il 31 maggio i russi torneranno a ...