Russia 2018 | Inghilterra teme i tifosi russi ed erige un muro di sei metri in ritiro

Calcio - Mondiali Russia 2018 : il Costa Rica ai raggi X. Obiettivo : provare a ripetere quanto fatto in Brasile : Costa Rica per la seconda volta consecutiva ai Mondiali: dopo l’exploit di quattro anni fa in Brasile, i centrameRicani ritentano la sorte. Dopo essersi tranquillamente messi al sicuro nel girone di qualificazione, infatti si sono immediatamente dedicati alla preparazione al torneo iridato. Rosa: tra i 23 Costaricensi chiamati per il Mondiale, solo uno gioca in Italia. Si tratta di Giancarlo Gonzalez, difensore del Bologna. In sei giocano ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : la Svizzera ai raggi X. Capitan Lichtsteiner vuol portare in alto gli elvetici : Undici partecipazioni ai Mondiali per la Svizzera, il miglior risultato sono i quarti di finale raggiunti per ben tre volte, ormai molto datate (1934, 1938, 1954). In Russia la selezione elvetica, guidata dall’ex Lazio Vladimir Petkovic, si presenta con la voglia di far bene e continuare un periodo di crescita partito nell’ultimo quadriennio, che ha visto i rossocrociati giungere agli ottavi di finale degli Europei di Francia 2016 ...

Russia 2018 : tabellone delle partite giorno per giono : Non ci sarà l'Italia ma quella che ci attende sarà una rassegna elettrizzante, spettacolare e incerta con tante Nazionali in corsa per lo scettro del mondo. Noi seguiremo in diretta integrale le 64 ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : il Perù ai raggi X. Guerrero e Farfan - una coppia d’oro per volare agli ottavi : Il Perù torna al Mondiale dopo l’ultima apparizione datata addirittura 1982. Un’assenza lunga 36 anni e terminata grazie alla vittoria nel playoff con la Nuova Zelanda. Un 2-0 che ha fatto esplodere la festa a Lima, che è tornata a vivere notti fantastiche come quelle nel 1970 e 1978, quando raggiunse in entrambe le edizioni i quarti di finale. Proprio quel Mondiale argentino è un brutto ricordo che i tifosi peruviani hanno voluto ...

Mondiali Russia 2018 : il girone D. Raggruppamento di ferro - l’Argentina rischia con Croazia - Islanda e Nigeria : Se diversi Raggruppamento di Russia 2018 appaiono indirizzati o, quantomeno, scontati, ce n’è uno su tutti, il gruppo D, che parte con molta incertezza e si annuncia come il classico “girone di ferro”. Le nazionali partecipanti, effettivamente, sono di tutto rispetto: Argentina, Croazia, Islanda e Nigeria. Un parterre de roi che regalerà otto match davvero interessanti e per nulla scontati. Davanti a tutti, ovviamente, non si ...

Mondiali 2018 Russia - Mourinho predice tutti gli ottavi di finale : quanti ne indovinerà? : José Mourinho, un grande tabellone tennistico e trentadue tessere con le bandiere di tutte le nazionali a Russia 2018. Cosa fa? Il mago, o il veggente, come preferite voi. Fatto sta che per RT , nuovo ...

FIFA 18 2018 World Cup Russia - recensione : A differenza delle scorse edizioni, i Mondiali Russia 2018 non otterranno una versione di EA Sports FIFA dedicata, ma i contenuti legati alla competizione iridata sono arrivati attraverso un corposo aggiornamento. Gratuito, per tutti, non importa che abbiate il gioco su PC, Switch, Xbox One o Playstation 4. Le differenze tra le diverse versioni sono, infatti, minime, e sono legate principalmente all'assenza del Frostbite Engine su Switch, ...

Russia 2018 : Mohammad Bin Salman a inaugurazione a Mosca il 14 : Il Principe della corona saudita Mohammad bin Salman parteciperà alla cerimonia di inaugurazione del Campionato mondiale di calcio a Mosca il 14 giugno, per la partita fra Russia e Arabia Saudita, ha reso noto il suo portavoce, Bader al-Asaker. Il campionato si svolgerà dal 14 giugno al 15 luglio in undici città della Russia. L’Arabia Saudita fa parte del Gruppo A, insieme a Russia, Egitto e Uruguay. La prima partita del campionato si ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : le favorite e le quote dei book-makers per le scommesse : Giovedì 14 giugno inizieranno in Russia i Mondiali 2018 di Calcio. I migliori giocatori del mondo si sfideranno per conquistare il trofeo più ambito a livello internazionale. Un evento attesissimo, che milioni di tifosi seguiranno da ogni parte del globo. Andiamo quindi a scoprire le favorite attraverso le quote dei book-makers per le scommesse. Sulla carta vedremo un duello per la vittoria tra Brasile e Germania. Queste due nazionali hanno ...

Mondiali Russia 2018 – “La maglia fa il vincitore” : le possibilità di trionfo delle Nazionali in base alle loro t-shirt : Ipotizzare i vincitori dei Mondiali di Russia 2018 in base alle loro maglie? Si può! Ecco il calcolo delle probabilità che premia la Germania “Il calcio è un gioco semplice: 22 uomini rincorrono un pallone per 90 minuti, e alla fine la Germania vince”. La famosa frase di Gary Lineker è entrata nella leggenda da quando l’Inghilterra perse nel 1990 la semifinale dei Mondiali di calcio contro la Germania. La competizione mondiale del 2018 sta per ...

Russia 2018 : il Messico vince il Mondiale dei social network - che punta al record - : Le 32 finaliste valgono oltre 123 milioni di fan su Facebook, Twitter e Instagram. In Brasile nel 2014 il record di cinguettii e post che in Russia cadrà

Mondiali 2018 Russia - la nazionale degli esclusi da 450 milioni potrebbe vincere la Coppa? : Mancano sempre meno giorni al Mondiale, atmosfera ancora più elettrica, squadre impegnate nelle ultime amichevoli e 736 giocatori ufficialmente convocati in Russia. Da casa? Chiunque non vede l'ora di ...

Russia 2018 - ecco i pronostici di Mourinho : quante sorprese! : TORINO - Per fare chiarezza a pochi giorni dal Mondiale cosa c'è di meglio che affidarsi a una fonte autorevolissima come José Mourinho? Sulle colonne del 'Mirror' l'allenatore portoghese ha fatto le ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : il Senegal ai raggi X. Koulibaly e Mané trascinano i Leoni della Teranga : Il Senegal vuole essere grande protagonista ai Mondiali 2018 di Calcio che si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. I Leoni della Teranga, questo il soprannome affibbiato ai giocatori che rappresentano il Paese africano, disputeranno la rassegna iridata per la seconda volta nella storia. Nel 2002 riuscirono addirittura ad arrivare ai quarti di finale: dopo aver sconfitto la Francia Campione del Mondo in carica nel match ...