Rugby | test match Italia-Giappone | il XV ufficiale e la formazione degli azzurri

Rugby – Giappone - scelto il XV ”Brave Blossoms” per il test di Oita : La squadra Giapponese ha comunicato la sua formazione per il test contro l’ItalRugby Il CT Giapponese Jamie Joseph ha ufficializzato la formazione dei “Brave Blossoms” che sabato alle 14.45 locali (7.45 in Italia) affronteranno l’Italia al Bank Dome di Oita nel primo dei due test-match del tour estivo azzurro nell’arcipelago nipponico. Il XV titolare è importato direttamente dal Super Rugby, con tredici dei quindici partenti che provengono ...

Rugby – Italia : scelti gli azzurri per il primo test con il Giappone : Torna Campagnaro, Steyn otto, mediana Violin-Allan: ecco le novità della formazione dell’Italia per il matchc contro il Giappone Conor O’Shea, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la formazione che sabato alle 14.45 locali (7.45 in Italia) affronterà il Giappone al Bank Dome Stadium di Oita nel primo dei due test-match del tour estivo 2018. Il CT, alla sua ventitreesima apparizione sulla panchina azzurra, ...

Rugby - Test Match Novembre 2018 : il calendario delle partite dell’Italia. Date - programma e orari : Siamo a giugno, con la Tournée asiatica in corso, ma la FedeRugby guarda già avanti. Sono state ufficializzate infatti oggi le Date e le partite per quanto riguarda i Test Match di Novembre 2018. La notizia più importante è ovviamente quella che Italia-Nuova Zelanda, l’attesissima sfida agli All Blacks, si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma. Altre sfide di lusso saranno quelle ad Irlanda (in terra statunitense), Georgia ed Australia. “I ...

Rugby - Test Match Giappone-Italia 2018 : la squadra del Sol Levante ai raggi X : L’Italia si appresta a sfidare per due volte il Giappone nei Test Match internazionali di Rugby in programma in Oriente sabato 9 e sabato 16 giugno, sui campi che il prossimo anno ospiteranno la Coppa del Mondo. I nostri avversari ci precedono nel ranking mondiale e vincere sarebbe di vitale importanza sia come iniezione di fiducia, sia materialmente in termini di classifica. La selezione del Sol Levante ha perso in cinque occasioni su sei ...

Rugby - l’Italia si prepara al primo test match con il Giappone in programma il 9 giugno : Dopo la vittoria di ieri a Nagano contro Yamaha Jubilo, l’Italia si è spostata a Oita dove il 9 giugno affronteranno il Giappone nel primo test match La Nazionale Italiana Rugby saluta Sugadaira, dove gli Azzurri si sono allenati nella loro prima settimana Giapponese e dove torneranno tra poco piú di un anno, in vista del debutto nella Rugby World Cup. Dopo la vittoria di ieri a Nagano contro Yamaha Jubilo Ghiraldini e compagni hanno ...

Rugby - Test Match giugno 2018 : Sudafrica-Galles 20-22. Decisiva una meta a 5' dal termine : Una partita dai due volti è andata in scena a Washington: negli States si sono affrontate due blasonate nazionali di Rugby in un Match che ha visto un leader per tempo. Sudafrica e Galles hanno dato vita ad una gara spettacolare, decisa soltanto negli ultimi minuti a favore della selezione europea, che ha dominato la prima frazione subendo poi la rimonta nella ripresa: è finita 20-22. Eppure nel primo tempo, i gallesi erano piano, subendo anche ...

Rugby - Test Match giugno 2018 : Yamaha Jubilo-Italia XV 19-52. Azzurri devastanti nella ripresa : L’Italia XV, così denominata la nostra selezione di Rugby per questo Test Match non ufficiale, si impone a Nagano contro il club nipponico Yamaha Jubilo per 19-52 nella sfida che ha dato il via al tour degli Azzurri nel Paese de Sol Levante, che proseguirà il 9 ed il 16 giugno con due sfide contro il Giappone. Prima della partita un cambio rispetto alla formazione annunciata alla vigilia: fuori Castello, al suo posto Morisi. Nel primo ...

Rugby - Test Match Giugno 2018 : esordio per l’Italia in Giappone con la Yamaha Jubilo : Inizia con un incontro no caps il cammino della nazionale italiana di Rugby nei Test Match di Giugno 2018. Gli azzurri sfidano in terra Giapponese la selezione di casa dello Yamaha Jubilo: a Nagano il calcio d’inizio sarà alle ore 7 italiane di sabato 2 Giugno. Incontro non ufficiale (non valido dunque per statistiche e ranking mondiale) contro la squadra che milita nella massima divisione nazionale, la Top League. “Negli ultimi due anni abbiamo ...

Rugby - Test Match 2018 : il calendario e le date del mese di giugno. Il programma e gli orari delle partite : Il mese di giugno 2018 vedrà disputarsi ben 26 Test Match internazionali di Rugby. Per l’Italia doppia sfida il 9 ed il 16 contro il Giappone, oltre ad un incontro non ufficiale, domani contro gli Yamaha Jubilo, formazione del massimo campionato nipponico. Di seguito l’elenco completo delle sfide e gli arbitri dei Test Match ufficiali dell’Italia. Test Match nazionale italiana maschile 2 giugno – non ufficiale – ore ...

Rugby - Test Match giugno 2018 : “Italia XV” non si discosta da quanto visto nel Sei Nazioni. Cambierà qualcosa contro il Giappone? : “Italia XV” la selezione che affronterà sabato mattina a Nagano, in Giappone, alle ore 7.00 italiane, gli Yamaha Jubilo, nel primo Test Match di giugno, ricalca, nella sua formazione iniziale, quella vista all’opera per gran parte del Sei Nazioni, defezioni a parte: saranno però possibili cambi illimitati e quindi verranno ruotati tutti gli effettivi. C’erano da rimpiazzare le assenze di Sergio Parisse, tenuto a riposo, ...

Rugby - Test Match giugno 2018 : la formazione dell’Italia per la sfida non ufficiale agli Yamaha Jubilo : Conor O’Shea ha comunicato la formazione ufficiale dell’Italia per la sfida di sabato 2 nella mattinata italiana (inizio alle ore 7.00) contro il club nipponico degli Yamaha Jubilo, che andrà in scena a Nagano. Il Test Match non è ufficiale e dunque non verrà conteggiata la presenza in nazionale a quanti prenderanno parte alla sfida. Il CT azzurro sicuramente farà ruotare tutti gli effettivi, in quanto sono previsti cambi liberi ...

Rugby : il ranking mondiale aggiornato alla vigilia dei Test Match di giugno 2018 : Tutto pronto per i Test Match di giugno 2018: le varie nazionali di Rugby vanno a rodare le proprie formazioni in vista dei prossimi appuntamenti importanti che porteranno all’obiettivo del quadriennio, il mondiale del prossimo anno. Andiamo a scoprire il ranking mondiale aggiornato: Italia che resta sempre in 14ma piazza e spera di scalare qualche posizione. POSITION TEAMS POINTS 1 (1) NEW ...

Rugby - Test Match 2018 : Yamaha Jubilo-Italia. Programma - orario e come vederla in tv. La data della partita : Iniziano gli attesi Test Match di giugno 2018 per la nazionale italiana di Rugby: la trasferta in Giappone per la banda di Conor O’Shea è già partita da qualche giorno, sabato 2 giugno ci sarà anche il primo incontro. Un no caps contro il club del Sol Levante dello Yamaha Jubilo: partita già importante per Testare la temperatura del XV azzurro. Andiamo a scoprire il Programma e l’orario dell’incontro (al momento non è prevista ...