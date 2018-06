Rugby – O’Shea in ottica Giappone | “prestazione e risultato | siamo qui per vincere”

Rugby - reso noto il calendario delle gare di novembre : quattro sfide esaltanti per l’Italia di O’Shea : Il prossimo mese di novembre l’ItalRugby giocherà quattro gare ricche di fascino, utili per prepararsi al meglio al 6 Nazioni alla Rugby World Cup Un novembre internazionale intenso e di altissimo livello, ideale per traghettare la Nazionale Italiana Rugby verso il 6 Nazioni e verso la Rugby World Cup giapponese dell’autunno 2019. Primo appuntamento della stagione 2018/19 contro l’Irlanda il 3 novembre, nella cornice inconsueta del Soldier ...

Rugby – Tour estivo : l’Italia sfida Yamaha Jubilo - i convocati di O’Shea : O’Shea sceglie i titolari per l’amichevole di Nagano. Sabato la selezione azzurra contro Yamaha Jubilo: cambi liberi Il Tour estivo dell’ItalRugby sul suolo giapponese di appresta a entrare nel vivo sabato 2 giugno a Nagano (ore 14.00 locali, 7.00 in Italia): nello “U Stadium” gli Azzurri affronteranno Yamaha Jubilo, club della massima serie nipponica. Per l’amichevole di preparazione al doppio test contro la Nazionale del Sol ...